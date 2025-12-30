ASSISTA

Alok, Bell, Belo, Olodum e Felipe Amorim: acompanhe AO VIVO os shows do Festival Virada Salvador 2026

Acompanhe a transmissão do Festival Virada Salvador direto da Arena Canto da Cidade, na Boca do Rio

Wladmir Pinheiro

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 19:30

Festival Virada Salvador Crédito: Thais Tosta / Secom PMS

Milhares se reúnem nesta terça-feira (30) para acompanhar os shows do Festival Virada Salvador 2026. As atrações de hoje são: Olodum, Alok, Bell, Belo e Felipe Amorim.

O evento segue até a quarta (31), na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, e reúne mais de 60 atrações ao longo de cinco dias de programação, com mais de 100 horas de música.

Show de Claudia Leitte no Festival Virada 1 de 10

O Festival inclui palco principal, Palco Brisa, vila gastronômica, Feira Elabore, arena de games, roda-gigante, áreas de lazer e uma rede completa de serviços públicos instalada dentro da arena.

Terça (30)

Bell Marques, Alok, Belo, Felipe Amorim e Olodum serão os responsáveis pela diversão no dia 30.

Quarta (31)

No último dia de festa, sobrem no palco Ivete Sangalo, Jorge e Mateus, Mari Fernandez, Manu Bahtidão, Xanddy Harmonia e Timbalada.

A festa contará, ainda, com o palco Brisa, montado na outra extremidade da Arena O Canto da Cidade. De sábado (27) a quarta (31), vai reunir nomes como Márcia Castro, Afrocidade, Sarajane, O Quadro, além dos DJs Libriana, Belle, Xirita, dentre outros.

Queima de fogos