Alok, Bell, Belo, Olodum e Felipe Amorim: acompanhe AO VIVO os shows do Festival Virada Salvador 2026

Wladmir Pinheiro
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 19:30
Milhares se reúnem nesta terça-feira (30) para acompanhar os shows do Festival Virada Salvador 2026. As atrações de hoje são: Olodum, Alok, Bell, Belo e Felipe Amorim.
O evento segue até a quarta (31), na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, e reúne mais de 60 atrações ao longo de cinco dias de programação, com mais de 100 horas de música.
Show de Claudia Leitte no Festival Virada
O Festival inclui palco principal, Palco Brisa, vila gastronômica, Feira Elabore, arena de games, roda-gigante, áreas de lazer e uma rede completa de serviços públicos instalada dentro da arena.
Terça (30)
Bell Marques, Alok, Belo, Felipe Amorim e Olodum serão os responsáveis pela diversão no dia 30.
Quarta (31)
No último dia de festa, sobrem no palco Ivete Sangalo, Jorge e Mateus, Mari Fernandez, Manu Bahtidão, Xanddy Harmonia e Timbalada.
A festa contará, ainda, com o palco Brisa, montado na outra extremidade da Arena O Canto da Cidade. De sábado (27) a quarta (31), vai reunir nomes como Márcia Castro, Afrocidade, Sarajane, O Quadro, além dos DJs Libriana, Belle, Xirita, dentre outros.
Ao todo, Salvador terá queima de fogos em 22 pontos durante o Festival Virada Salvador 2026. Entre os locais estão Farol da Barra, Rio Vermelho, Amaralina, Jardim de Alah, Boca do Rio (2 pontos), Patamares, Itapuã, Boa Viagem, Ribeira, Santo Antônio Além do Carmo, Cajazeiras X, Periperi, São Tomé de Paripe, Pernambués, Ilha de Bom Jesus dos Passos, Itamoabo (Ilha de Maré), Santana (Ilha de Maré), Praia Grande (Ilha de Maré), Bananeiras (Ilha de Maré), Botelho (Ilha de Maré) e Paramana (Ilha dos Frades).