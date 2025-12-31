Acesse sua conta
Ivete, Xanddy, Jorge & Mateus e Timbalada: acompanhe AO VIVO os shows do Festival Virada Salvador 2026

Acompanhe a transmissão do Festival Virada Salvador direto da Arena Canto da Cidade, na Boca do Rio

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 19:00

Festival Virada Salvador
Festival Virada Salvador Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

Milhares se reúnem nesta quarta-feira (31) para acompanhar os shows do Festival Virada Salvador 2026. As atrações de hoje são: Xanddy Harmonia, Jorge & Mateus, Ivete Sangalo, Mari Fernandez, Manu Bahtidão e Timbalada.

O evento acontece na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, e reúne mais de 60 atrações ao longo de cinco dias de programação, com mais de 100 horas de música.

O Festival inclui palco principal, Palco Brisa, vila gastronômica, Feira Elabore, arena de games, roda-gigante, áreas de lazer e uma rede completa de serviços públicos instalada dentro da arena.

Queima de fogos

Ao todo, Salvador terá queima de fogos em 22 pontos durante o Festival Virada Salvador 2026. Entre os locais estão Farol da Barra, Rio Vermelho, Amaralina, Jardim de Alah, Boca do Rio (2 pontos), Patamares, Itapuã, Boa Viagem, Ribeira, Santo Antônio Além do Carmo, Cajazeiras X, Periperi, São Tomé de Paripe, Pernambués, Ilha de Bom Jesus dos Passos, Itamoabo (Ilha de Maré), Santana (Ilha de Maré), Praia Grande (Ilha de Maré), Bananeiras (Ilha de Maré), Botelho (Ilha de Maré) e Paramana (Ilha dos Frades).

