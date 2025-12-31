ASSISTA

Ivete, Xanddy, Jorge & Mateus e Timbalada: acompanhe AO VIVO os shows do Festival Virada Salvador 2026

Acompanhe a transmissão do Festival Virada Salvador direto da Arena Canto da Cidade, na Boca do Rio

Monique Lobo

Publicado em 31 de dezembro de 2025 às 19:00

Festival Virada Salvador Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

Milhares se reúnem nesta quarta-feira (31) para acompanhar os shows do Festival Virada Salvador 2026. As atrações de hoje são: Xanddy Harmonia, Jorge & Mateus, Ivete Sangalo, Mari Fernandez, Manu Bahtidão e Timbalada.

O evento acontece na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, e reúne mais de 60 atrações ao longo de cinco dias de programação, com mais de 100 horas de música.

O Festival inclui palco principal, Palco Brisa, vila gastronômica, Feira Elabore, arena de games, roda-gigante, áreas de lazer e uma rede completa de serviços públicos instalada dentro da arena.

Queima de fogos