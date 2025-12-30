Alok transforma a Virada Salvador em rave e faz público sair do chão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Maria Raquel Brito
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 22:04
O DJ Alok transformou a Arena O Canto da Cidade em uma grande rave, na quarta noite do Festival Virada Salvador, nesta terça-feira (30).
Além de um setlist energizado, com músicas que misturavam o eletrônico com o funk carioca, e o pop com hip-hop, o músico brincou com as luzes para fazer todo mundo sair do chão. "Salvador, deixa eu sentir essa energia, joga a mão pra cima aí", pediu já no palco.
Confira imagens do show de Alok
Momentos antes do início do show, fãs aguardavam com celulares a postos para registrar o início do tradicional espetáculo de luzes do DJ. Por volta das 21:30, com a música “Fuego” e até fogo no sentido literal, Alok deu início ao seu show no Festival Virada Salvador.
Pulos e gritos no ritmo das músicas rapidamente tomaram conta da Arena O Canto da Cidade. Para a alegria do casal Felipe Souza, de 22 anos, e Thiago Ribeiro, de 21. De Feira de Santana, eles vieram para Salvador curtir o maior número possível de atrações, mas Alok e Bell Marques eram as mais esperadas.
“Nós chegamos antes das 16h para garantir a grade. A gente ama Alok, mesmo sendo mesmo é do axé”, disse Thiago.
Se fãs de longa data têm seu lugar no festival, estreantes também marcam presença. É o caso de Rafael Carregosa, de 12 anos, levado pela mãe coruja Audi, de 51.
“Todas as atrações aqui ele gosta e, como eu estou de folga, decidi trazer. Para ele ver como é e ir se habituando”, disse a mãe. O filho prontamente concordou. “Eu acho que o show vai ser muito legal. Tem vários artistas que eu gosto, então estou muito animado.”