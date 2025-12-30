ELETRÔNICO

Alok transforma a Virada Salvador em rave e faz público sair do chão

Programação desta terça-feira (30) ainda conta com shows de Bell, Belo e Felipe Amorim



Monique Lobo

Maria Raquel Brito

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 22:04

Show de Alok no Festival Virada Salvador Crédito: Sora Maia/CORREIO

O DJ Alok transformou a Arena O Canto da Cidade em uma grande rave, na quarta noite do Festival Virada Salvador, nesta terça-feira (30).

Além de um setlist energizado, com músicas que misturavam o eletrônico com o funk carioca, e o pop com hip-hop, o músico brincou com as luzes para fazer todo mundo sair do chão. "Salvador, deixa eu sentir essa energia, joga a mão pra cima aí", pediu já no palco.

Confira imagens do show de Alok 1 de 5

Momentos antes do início do show, fãs aguardavam com celulares a postos para registrar o início do tradicional espetáculo de luzes do DJ. Por volta das 21:30, com a música “Fuego” e até fogo no sentido literal, Alok deu início ao seu show no Festival Virada Salvador.

Pulos e gritos no ritmo das músicas rapidamente tomaram conta da Arena O Canto da Cidade. Para a alegria do casal Felipe Souza, de 22 anos, e Thiago Ribeiro, de 21. De Feira de Santana, eles vieram para Salvador curtir o maior número possível de atrações, mas Alok e Bell Marques eram as mais esperadas.

“Nós chegamos antes das 16h para garantir a grade. A gente ama Alok, mesmo sendo mesmo é do axé”, disse Thiago.

Se fãs de longa data têm seu lugar no festival, estreantes também marcam presença. É o caso de Rafael Carregosa, de 12 anos, levado pela mãe coruja Audi, de 51.