Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Alok transforma a Virada Salvador em rave e faz público sair do chão

Programação desta terça-feira (30) ainda conta com shows de Bell, Belo e Felipe Amorim

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo
  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Monique Lobo

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 22:04

Show de Alok no Festival Virada Salvador
Show de Alok no Festival Virada Salvador Crédito: Sora Maia/CORREIO

O DJ Alok transformou a Arena O Canto da Cidade em uma grande rave, na quarta noite do Festival Virada Salvador, nesta terça-feira (30).

Além de um setlist energizado, com músicas que misturavam o eletrônico com o funk carioca, e o pop com hip-hop, o músico brincou com as luzes para fazer todo mundo sair do chão. "Salvador, deixa eu sentir essa energia, joga a mão pra cima aí", pediu já no palco.

Confira imagens do show de Alok

Show de Alok no Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO
Show de Alok no Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO
Show de Alok no Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO
Show de Alok no Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO
Show de Alok no Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO
1 de 5
Show de Alok no Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO

VEJA AO VIVO

Alok, Bell, Belo, Olodum e Felipe Amorim: acompanhe AO VIVO os shows do Festival Virada Salvador 2026

Momentos antes do início do show, fãs aguardavam com celulares a postos para registrar o início do tradicional espetáculo de luzes do DJ. Por volta das 21:30, com a música “Fuego” e até fogo no sentido literal, Alok deu início ao seu show no Festival Virada Salvador.

Pulos e gritos no ritmo das músicas rapidamente tomaram conta da Arena O Canto da Cidade. Para a alegria do casal Felipe Souza, de 22 anos, e Thiago Ribeiro, de 21. De Feira de Santana, eles vieram para Salvador curtir o maior número possível de atrações, mas Alok e Bell Marques eram as mais esperadas.

“Nós chegamos antes das 16h para garantir a grade. A gente ama Alok, mesmo sendo mesmo é do axé”, disse Thiago.

Se fãs de longa data têm seu lugar no festival, estreantes também marcam presença. É o caso de Rafael Carregosa, de 12 anos, levado pela mãe coruja Audi, de 51.

“Todas as atrações aqui ele gosta e, como eu estou de folga, decidi trazer. Para ele ver como é e ir se habituando”, disse a mãe. O filho prontamente concordou. “Eu acho que o show vai ser muito legal. Tem vários artistas que eu gosto, então estou muito animado.”

Leia mais

Imagem - Um mar de cores e tambores: Olodum leva a percussão baiana ao Festival Virada Salvador

Um mar de cores e tambores: Olodum leva a percussão baiana ao Festival Virada Salvador

Imagem - Chegar cedo para ficar na grade: fãs madrugam para ver Alok e Olodum no Festival Virada Salvador

Chegar cedo para ficar na grade: fãs madrugam para ver Alok e Olodum no Festival Virada Salvador

Imagem - Conheça o Festival Virada Salvador além do palco

Conheça o Festival Virada Salvador além do palco

Tags:

Alok Virada Salvador 2026 Festival Virada Salvador

Mais recentes

Imagem - Um mar de cores e tambores: Olodum leva a percussão baiana ao Festival Virada Salvador

Um mar de cores e tambores: Olodum leva a percussão baiana ao Festival Virada Salvador
Imagem - Alok, Bell, Belo, Olodum e Felipe Amorim: acompanhe AO VIVO os shows do Festival Virada Salvador 2026

Alok, Bell, Belo, Olodum e Felipe Amorim: acompanhe AO VIVO os shows do Festival Virada Salvador 2026
Imagem - Chegar cedo para ficar na grade: fãs madrugam para ver Alok e Olodum no Festival Virada Salvador

Chegar cedo para ficar na grade: fãs madrugam para ver Alok e Olodum no Festival Virada Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)