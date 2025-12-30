Acesse sua conta
Chegar cedo para ficar na grade: fãs madrugam para ver Alok e Olodum no Festival Virada Salvador

Nesta terça (30), o evento conta ainda com shows de Bell Marques, Belo e Felipe Amorim

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 19:13

Fãs chegam cedo para acompanhar shows no quarto dia do Festival Virada Salvador
Fãs chegam cedo para acompanhar shows no quarto dia do Festival Virada Salvador Crédito: Sora Maia/CORREIO

A preparação para o Festival Virada Salvador começa cedo. No caso de Felipe Souza, de 22 anos, os preparativos começaram há mais de um mês, quando começou a organizar a viagem de Feira de Santana, onde mora, para curtir a festa em Salvador.

Nesta terça-feira (30), ele e o namorado chegaram antes das 16h na Arena O Canto da Cidade para garantir um lugar na grade e ver Alok e Bell Marques de pertinho.

Bianca Fagundes, que é apaixonada pelo Olodum, também chegou cedinho na arena para não perder nada do show da banda no festival.

O amor pela banda baiana veio da mãe, Edilene, que fez a família toda começar a acompanhar o Olodum. Nesta terça, foi ao lado da mãe e das primas que Bianca marcou presença no festival. "É muito legal compartilhar esse momento com pessoas especiais", diz a estudante de 18 anos.

Tags:

Alok Olodum Virada Salvador 2026 Festival Virada Salvador Fãs

