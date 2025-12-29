Vampiro, pintor e Pierrot: Durval Lelys transforma show em espetáculo na Virada Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 21:21
O cantor baiano Durval Lelys abriu o terceiro dia do Festival Virada Salvador, na noite desta segunda-feira (29), na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio. Um dos ícones do Axé Music, Durval entregou grandes sucessos do movimento musical em sua apresentação.
Ele iniciou o show com um hit do Carnaval, a música "Quebra Aê". Conhecido pela irreverência e pelos personagens de suas músicas, Durval surpreendeu o público com algumas das fantasias que marcaram a sua carreira.
Confira como foi o show de Durval Lelys
Primeiro, apareceu como o pintor da música "Salvador Dalino". Depois, voltou ao palco como o vampiro Conde Draculino para comandar o hit "Dança do Vampiro". E não parou por aí, no última parte do show, ele ainda apareceu de vestido de Pierrot para cantar o grande sucesso da folia momesca "Leva Eu".