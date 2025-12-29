PASSEIO PELA AXÉ MUSIC

Vampiro, pintor e Pierrot: Durval Lelys transforma show em espetáculo na Virada Salvador

Cantor baiano abriu o terceiro dia da festa; ainda tem Nattan, Nattanzinho Lima, Matheus e Kauan e Psirico

Monique Lobo

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 21:21

Durval Lelys no Festival Virada Salvador 2026 Crédito: Reprodução

O cantor baiano Durval Lelys abriu o terceiro dia do Festival Virada Salvador, na noite desta segunda-feira (29), na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio. Um dos ícones do Axé Music, Durval entregou grandes sucessos do movimento musical em sua apresentação.

Ele iniciou o show com um hit do Carnaval, a música "Quebra Aê". Conhecido pela irreverência e pelos personagens de suas músicas, Durval surpreendeu o público com algumas das fantasias que marcaram a sua carreira.

