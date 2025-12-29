Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vampiro, pintor e Pierrot: Durval Lelys transforma show em espetáculo na Virada Salvador

Cantor baiano abriu o terceiro dia da festa; ainda tem Nattan, Nattanzinho Lima, Matheus e Kauan e Psirico

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 21:21

Durval Lelys no Festival Virada Salvador 2026
Durval Lelys no Festival Virada Salvador 2026 Crédito: Reprodução

O cantor baiano Durval Lelys abriu o terceiro dia do Festival Virada Salvador, na noite desta segunda-feira (29), na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio. Um dos ícones do Axé Music, Durval entregou grandes sucessos do movimento musical em sua apresentação.

Ele iniciou o show com um hit do Carnaval, a música "Quebra Aê". Conhecido pela irreverência e pelos personagens de suas músicas, Durval surpreendeu o público com algumas das fantasias que marcaram a sua carreira.

Confira como foi o show de Durval Lelys

Durval Lelys no Festival Virada Salvador 2026 por Reprodução
Durval Lelys no Festival Virada Salvador 2026 por Reprodução
Durval Lelys no Festival Virada Salvador 2026 por Reprodução
Durval Lelys no Festival Virada Salvador 2026 por Reprodução
Durval Lelys no Festival Virada Salvador 2026 por Reprodução
Durval Lelys no Festival Virada Salvador 2026 por Reprodução
Durval Lelys no Festival Virada Salvador 2026 por Reprodução
Durval Lelys no Festival Virada Salvador 2026 por Reprodução
Durval Lelys no Festival Virada Salvador 2026 por Reprodução
Durval Lelys no Festival Virada Salvador 2026 por Reprodução
Durval Lelys no Festival Virada Salvador 2026 por Reprodução
1 de 11
Durval Lelys no Festival Virada Salvador 2026 por Reprodução

Primeiro, apareceu como o pintor da música "Salvador Dalino". Depois, voltou ao palco como o vampiro Conde Draculino para comandar o hit "Dança do Vampiro". E não parou por aí, no última parte do show, ele ainda apareceu de vestido de Pierrot para cantar o grande sucesso da folia momesca "Leva Eu".

LEIA MAIS 

Durval, Nattan, Nattanzinho Lima, Matheus e Kauan e Psirico: siga AO VIVO os shows do Festival Virada Salvador 2026

Tags:

Virada Salvador 2026 Festival Virada Salvador axé Music Durval Lelys

Mais recentes

Imagem - Alok transforma a Virada Salvador em rave e faz público sair do chão

Alok transforma a Virada Salvador em rave e faz público sair do chão
Imagem - Um mar de cores e tambores: Olodum leva a percussão baiana ao Festival Virada Salvador

Um mar de cores e tambores: Olodum leva a percussão baiana ao Festival Virada Salvador
Imagem - Alok, Bell, Belo, Olodum e Felipe Amorim: acompanhe AO VIVO os shows do Festival Virada Salvador 2026

Alok, Bell, Belo, Olodum e Felipe Amorim: acompanhe AO VIVO os shows do Festival Virada Salvador 2026

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)