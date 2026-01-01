Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Com Ivete Sangalo, Salvador recebe 2026 em clima de axé e emoção

Cantora liderou a contagem e ainda apresentou a música nova

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 00:46

Ivete faz contagem regressiva no Festival Virada Salvador
Ivete faz contagem regressiva no Festival Virada Salvador Crédito: Reprodução

Foi com energia de sobra que a Arena O Canto da Cidade recebeu 2026, nesta quinta-feira (1º), no último dia do Festival Virada Salvador. A contagem foi comandada por Ivete Sangalo — que fez todo mundo abalar, sacudir e balançar para receber o novo ano daquele jeito.

Depois de tirar o público do chão com sucessos como “Macetando”, “Energia de Gostosa” e “Cadê Dalila”, chegou a hora de dar as boas-vindas a 2026.

Virada do ano em Salvador, com Ivete Sangalo

Ivete faz contagem regressiva no Festival Virada Salvador por Reprodução
Ivete faz contagem regressiva no Festival Virada Salvador por Reprodução
Ivete faz contagem regressiva no Festival Virada Salvador por Reprodução
Ivete faz contagem regressiva no Festival Virada Salvador por Reprodução
Ivete faz contagem regressiva no Festival Virada Salvador por Reprodução
Ivete faz contagem regressiva no Festival Virada Salvador por Reprodução
Ivete faz contagem regressiva no Festival Virada Salvador por Reprodução
Ivete faz contagem regressiva no Festival Virada Salvador por Reprodução
Ivete faz contagem regressiva no Festival Virada Salvador por Reprodução
Ivete faz contagem regressiva no Festival Virada Salvador por Reprodução
Ivete faz contagem regressiva no Festival Virada Salvador por Reprodução
1 de 11
Ivete faz contagem regressiva no Festival Virada Salvador por Reprodução

“Feliz ano novo, minha gente! Agora o que eu quero é vocês se abraçando. Se aperta, deseja coisa boa pra gente e pro mundo. Que a gente tenha mais cuidado com o outro e com o lugar que a gente vive. Que a gente melhore sempre e que esse ano novo chegue com muito axé!”, desejou Ivete.

Minutos após a virada, Ivete apresentou ao público do festival sua nova música. “É noite de lua cheia e as vampira tão solta”, diz a letra.

No ritmo de mainha

“Por mim eu estava aqui toda hora, todo dia”, disse Ivete no início do show, antes de ser presenteada com um coro de “é a melhor cantora do Brasil!” pelo público.

“Entrei, o microfone não estava funcionando, fui assim mesmo. Nós entramos empurrando, porque com a gente é assim. Pra mim não fala ‘lá ele’, eu deixo empurrar tudo. Então, resolvemos o som. Sentiu alguma coisa? Se sentiu é porque tá gostoso”, brincou a cantora.

A expectativa para virar o ano com mainha era alta. Sete horas antes da chegada de Ivete, Luan Kevin, de 18 anos, já estava na arena. O objetivo, claro, era conseguir a grade do show de sua cantora favorita. Com um banner em mãos, vestindo uma camisa com o rosto de Ivete e uma faixa com o nome da diva na cabeça, ele definiu em poucas palavras a expectativa para a virada ao lado dela. “Vai ser muito lindo. Estou muito ansioso porque sei que ela vai arrasar”, disse. “Eu ouço Ivete desde pequeno, mas foi em 2022 que virei fã. De lá pra cá, onde ela está eu estou.”

Leia mais

Imagem - Festival Virada movimenta R$ 600 milhões

Festival Virada movimenta R$ 600 milhões

Imagem - Alok transforma a Virada Salvador em rave e faz público sair do chão

Alok transforma a Virada Salvador em rave e faz público sair do chão

Imagem - Um mar de cores e tambores: Olodum leva a percussão baiana ao Festival Virada Salvador

Um mar de cores e tambores: Olodum leva a percussão baiana ao Festival Virada Salvador

Tags:

Ivete Sangalo Virada Salvador 2026 Festival Virada Salvador

Mais recentes

Imagem - Ivete, Xanddy, Jorge & Mateus e Timbalada: acompanhe AO VIVO os shows do Festival Virada Salvador 2026

Ivete, Xanddy, Jorge & Mateus e Timbalada: acompanhe AO VIVO os shows do Festival Virada Salvador 2026
Imagem - Mirante PCD garante curtição com acessibilidade no Festival Virada Salvador 2025

Mirante PCD garante curtição com acessibilidade no Festival Virada Salvador 2025
Imagem - Alok transforma a Virada Salvador em rave e faz público sair do chão

Alok transforma a Virada Salvador em rave e faz público sair do chão

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada
01

Concurso 2955: Confira o resultado da Mega-Sena da Virada

Imagem - Seis apostas acertam a Mega da Virada 2025 e dividem maior prêmio da história
02

Seis apostas acertam a Mega da Virada 2025 e dividem maior prêmio da história

Imagem - Aposta premiada da Mega da Virada foi feita na divisa do Brasil com o Paraguai
03

Aposta premiada da Mega da Virada foi feita na divisa do Brasil com o Paraguai

Imagem - Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)
04

Concurso 3576: confira o resultado da Lotofácil de hoje (1° de janeiro de 2026)