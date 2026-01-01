Com Ivete Sangalo, Salvador recebe 2026 em clima de axé e emoção

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maria Raquel Brito
Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 00:46
Foi com energia de sobra que a Arena O Canto da Cidade recebeu 2026, nesta quinta-feira (1º), no último dia do Festival Virada Salvador. A contagem foi comandada por Ivete Sangalo — que fez todo mundo abalar, sacudir e balançar para receber o novo ano daquele jeito.
Depois de tirar o público do chão com sucessos como “Macetando”, “Energia de Gostosa” e “Cadê Dalila”, chegou a hora de dar as boas-vindas a 2026.
Virada do ano em Salvador, com Ivete Sangalo
“Feliz ano novo, minha gente! Agora o que eu quero é vocês se abraçando. Se aperta, deseja coisa boa pra gente e pro mundo. Que a gente tenha mais cuidado com o outro e com o lugar que a gente vive. Que a gente melhore sempre e que esse ano novo chegue com muito axé!”, desejou Ivete.
Minutos após a virada, Ivete apresentou ao público do festival sua nova música. “É noite de lua cheia e as vampira tão solta”, diz a letra.
“Por mim eu estava aqui toda hora, todo dia”, disse Ivete no início do show, antes de ser presenteada com um coro de “é a melhor cantora do Brasil!” pelo público.
“Entrei, o microfone não estava funcionando, fui assim mesmo. Nós entramos empurrando, porque com a gente é assim. Pra mim não fala ‘lá ele’, eu deixo empurrar tudo. Então, resolvemos o som. Sentiu alguma coisa? Se sentiu é porque tá gostoso”, brincou a cantora.
A expectativa para virar o ano com mainha era alta. Sete horas antes da chegada de Ivete, Luan Kevin, de 18 anos, já estava na arena. O objetivo, claro, era conseguir a grade do show de sua cantora favorita. Com um banner em mãos, vestindo uma camisa com o rosto de Ivete e uma faixa com o nome da diva na cabeça, ele definiu em poucas palavras a expectativa para a virada ao lado dela. “Vai ser muito lindo. Estou muito ansioso porque sei que ela vai arrasar”, disse. “Eu ouço Ivete desde pequeno, mas foi em 2022 que virei fã. De lá pra cá, onde ela está eu estou.”