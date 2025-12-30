Um mar de cores e tambores: Olodum leva a percussão baiana ao Festival Virada Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maria Raquel Brito
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 20:54
A plateia apaixonada aguardava ansiosamente. O verde, vermelho, amarelo e preto do Olodum se destacavam em peças de roupa e acessórios de quem foi ao Festival Virada Salvador para ver a maior banda percussiva do mundo. A espera acabou às 19:30, quando o Olodum subiu ao palco em todo seu esplendor, nesta terça-feira (30).
Acompanhada pelo coro dos fãs, a voz de Lucas Andrade deu o tom do show, que começou com “Alegria Geral”. Depois, a banda continuou emendando sucesso atrás de sucesso. No repertório da noite estavam músicas como a clássica “Nossa Gente (Avisa Lá)” e a recente “Ginga Olodum”, parceria com a banda BaianaSystem lançada na última sexta-feira (26), além de versões de sucessos baianos como “Baianidade Nagô” e “E Lá Vou Eu”, ambas da Bamdamel.
Veja imagens do show do Olodum no Festival Virada Salvador
As cores se destacavam na tiara de Vitória Canuto, de 20 anos, que também chegou cedo para ficar o mais perto possível do palco. A paixão pela banda é de família: ela aprendeu na adolescência com a tia Edilene e nunca mais largou. Era ao lado da tia e das primas que ela aguardava ansiosamente o show desta terça-feira.
Em meio ao público que curtia o show estava Sidnei Matos, de 60 anos. Apaixonado pelo Olodum e músico do grupo, ele aproveitou a oportunidade para tirar um dinheiro a mais. Fez isso através de miniaturas de tambores que ele mesmo produziu e levou para vender, cada um a R$10.
“O Olodum é minha vida, desde menino que toco lá e hoje o meu filho também toca. Hoje, que estou de folga, vim vender meus tambores”, disse, totalmente a caráter, trajando o símbolo da banda dos pés à cabeça.
Se Sidnei acompanha desde menino, uma nova geração vem com tudo para a nação de fãs do Olodum. No que depender de Reginaldo de Oliveira, pelo menos, isso já está virando realidade. Ele levou a filha Luna, de cinco anos, para assistir à banda ao vivo pela primeira vez. E o melhor: a pedido dela. "Ela falou: 'meu pai, quero ver Olodum, quero ver Olodum' e eu trouxe. Estou ansioso para eles começarem a cantar logo, já estou até ensinando uns passos a ela", contou.
Entre os curtidores, não faltava quem mostrasse que, sim, casal que curte junto continua junto. O maior exemplo talvez seja Alexandra Oliveira e Cleomário Conceição, ambos de 51 anos. Unidos pelo amor que sentem pelo Chiclete com Banana, pelo Olodum e um pelo outro, os dois fizeram questão de ir combinando para o Festival Virada Salvador — das camisas do Chiclete às tatuagens com o símbolo do Olodum. “Ela fez e depois eu fiz a minha. Vi a dela e gostei, decidi fazer igual. Agora combinamos”, contou Cleomário.