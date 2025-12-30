Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Um mar de cores e tambores: Olodum leva a percussão baiana ao Festival Virada Salvador

Programação desta terça-feira (30) ainda conta com shows de Alok, Bell, Belo e Felipe Amorim

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 20:54

Show do Olodum no Festival Virada Salvador
Show do Olodum no Festival Virada Salvador Crédito: Sora Maia/CORREIO

A plateia apaixonada aguardava ansiosamente. O verde, vermelho, amarelo e preto do Olodum se destacavam em peças de roupa e acessórios de quem foi ao Festival Virada Salvador para ver a maior banda percussiva do mundo. A espera acabou às 19:30, quando o Olodum subiu ao palco em todo seu esplendor, nesta terça-feira (30).

Acompanhada pelo coro dos fãs, a voz de Lucas Andrade deu o tom do show, que começou com “Alegria Geral”. Depois, a banda continuou emendando sucesso atrás de sucesso. No repertório da noite estavam músicas como a clássica “Nossa Gente (Avisa Lá)” e a recente “Ginga Olodum”, parceria com a banda BaianaSystem lançada na última sexta-feira (26), além de versões de sucessos baianos como “Baianidade Nagô” e “E Lá Vou Eu”, ambas da Bamdamel.

Veja imagens do show do Olodum no Festival Virada Salvador

Show do Olodum no Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO
Show do Olodum no Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO
Show do Olodum no Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO
Show do Olodum no Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO
Show do Olodum no Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO
Show do Olodum no Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO
Show do Olodum no Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO
Show do Olodum no Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO
Show do Olodum no Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO
Show do Olodum no Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO
1 de 10
Show do Olodum no Festival Virada Salvador por Sora Maia/CORREIO

As cores se destacavam na tiara de Vitória Canuto, de 20 anos, que também chegou cedo para ficar o mais perto possível do palco. A paixão pela banda é de família: ela aprendeu na adolescência com a tia Edilene e nunca mais largou. Era ao lado da tia e das primas que ela aguardava ansiosamente o show desta terça-feira.

Em meio ao público que curtia o show estava Sidnei Matos, de 60 anos. Apaixonado pelo Olodum e músico do grupo, ele aproveitou a oportunidade para tirar um dinheiro a mais. Fez isso através de miniaturas de tambores que ele mesmo produziu e levou para vender, cada um a R$10.

“O Olodum é minha vida, desde menino que toco lá e hoje o meu filho também toca. Hoje, que estou de folga, vim vender meus tambores”, disse, totalmente a caráter, trajando o símbolo da banda dos pés à cabeça.

Se Sidnei acompanha desde menino, uma nova geração vem com tudo para a nação de fãs do Olodum. No que depender de Reginaldo de Oliveira, pelo menos, isso já está virando realidade. Ele levou a filha Luna, de cinco anos, para assistir à banda ao vivo pela primeira vez. E o melhor: a pedido dela. "Ela falou: 'meu pai, quero ver Olodum, quero ver Olodum' e eu trouxe. Estou ansioso para eles começarem a cantar logo, já estou até ensinando uns passos a ela", contou.

VEJA AO VIVO

Alok, Bell, Belo, Olodum e Felipe Amorim: acompanhe AO VIVO os shows do Festival Virada Salvador 2026

Entre os curtidores, não faltava quem mostrasse que, sim, casal que curte junto continua junto. O maior exemplo talvez seja Alexandra Oliveira e Cleomário Conceição, ambos de 51 anos. Unidos pelo amor que sentem pelo Chiclete com Banana, pelo Olodum e um pelo outro, os dois fizeram questão de ir combinando para o Festival Virada Salvador — das camisas do Chiclete às tatuagens com o símbolo do Olodum. “Ela fez e depois eu fiz a minha. Vi a dela e gostei, decidi fazer igual. Agora combinamos”, contou Cleomário.

Leia mais

Imagem - Chegar cedo para ficar na grade: fãs madrugam para ver Alok e Olodum no Festival Virada Salvador

Chegar cedo para ficar na grade: fãs madrugam para ver Alok e Olodum no Festival Virada Salvador

Imagem - Conheça o Festival Virada Salvador além do palco

Conheça o Festival Virada Salvador além do palco

Imagem - Pais sofrem, crianças se divertem: a Arena Game do Festival Virada Salvador que todos querem conhecer

Pais sofrem, crianças se divertem: a Arena Game do Festival Virada Salvador que todos querem conhecer

Tags:

Olodum Virada Salvador 2026 Festival Virada Salvador

Mais recentes

Imagem - Alok transforma a Virada Salvador em rave e faz público sair do chão

Alok transforma a Virada Salvador em rave e faz público sair do chão
Imagem - Alok, Bell, Belo, Olodum e Felipe Amorim: acompanhe AO VIVO os shows do Festival Virada Salvador 2026

Alok, Bell, Belo, Olodum e Felipe Amorim: acompanhe AO VIVO os shows do Festival Virada Salvador 2026
Imagem - Chegar cedo para ficar na grade: fãs madrugam para ver Alok e Olodum no Festival Virada Salvador

Chegar cedo para ficar na grade: fãs madrugam para ver Alok e Olodum no Festival Virada Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)