Homem com faca ameaça turista e provoca tumulto em praia da Bahia

Elaine Sanoli
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 19:44
Banhistas que estavam na Praia de Guarajuba, destino turístico do município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foram surpreendidos por um homem limpando um peixe de quase um metro de comprimento em meio a dezenas de pessoas. O fato ocorreu no final da manhã desta terça-feira (30). Um turista estrangeiro chegou a se dirigir ao homem e teria sido ameaçado, com gritos e uma faca em punho, segundo relatos.
Guarajuba é um tradicional destino familiar no Litoral Norte. Uma turista de Brasília estava no local com a família no momento do ocorrido e precisou se retirar. Ela relatou que a praia estava lotada, com famílias e turistas. O homem teria chegado à região de piscinas naturais com uma faca em uma mão e começou a limpar o animal que carregava.
Segundo o relato, crianças pequenas começaram a chorar e a gritar, turistas se afastaram e o homem seguiu retirando vísceras e escamas do peixe, arremessando os resíduos na direção dos banhistas. Assustadas, duas turistas saíram correndo do mar e chegaram a procurar policiais, mas não os encontraram.
“Não havia nenhum policiamento na área, nenhum segurança. Os comerciantes do local disseram que não conheciam o homem e recomendaram pedir ajuda à Barraca do Carlinhos. Foi isso que fizemos”, contou a turista. Após a intervenção de seguranças privados da Barraca do Carlinhos, o homem foi convencido a deixar o local.
Guarajuba
“Infelizmente, é uma cena muito triste e agressiva. Uma praia famosa, que reúne milhares de pessoas em um feriadão, não ter policiamento e todos nós ficarmos à mercê de um homem que nos intimida com facas”, lamentou. “Felizmente, com o afastamento de todos, que saíram da água, não houve uma tragédia”, acrescentou.
A Polícia Militar foi procurada pela reportagem, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. De acordo com a legislação brasileira, o descarte irregular de resíduos pode ser enquadrado no Decreto nº 6.514/2008, por dificultar ou impedir o uso público das praias por meio do lançamento de substâncias.