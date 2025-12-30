Acesse sua conta
'Turista que não puder pagar, pode voltar': Vereador defende taxa em paraíso turístico da Chapada

Projeto foi aprovado nesta segunda-feira (29)

  Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli
  Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  Elaine Sanoli

  Wendel de Novais

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 18:52

Vereador Dudu, de Palmeiras
Vereador Dudu, de Palmeiras Crédito: Reprodução/ Youtube

Durante a votação do projeto de lei que cria a Taxa de Fomento à Infraestrutura Turística e Sustentável no município de Palmeiras, na Chapada Diamantina, o vereador Eduardo Antônio Santos (Solidariedade), conhecido como Dudu, defendeu a instituição da cobrança e sugeriu que a tarifa não irá pesar no bolso do turista. O projeto foi aprovado pela Câmara Municipal durante sessão realizada nesta segunda-feira (29).

Durante seu tempo de fala, o parlamentar afirmou que o projeto é de grande importância para o município e que se trata de um desejo do poder público há alguns anos. Em seguida, Dudu sugeriu que os turistas não iriam se opor à taxa, segundo ele, devido ao seu baixo valor.

“Um turista que não puder pagar no mês R$ 50, meu Deus, pode voltar, não precisa nem vir para cá”, declarou. “Não precisa vir, não. Para quê? Turista duro, não!”, completou.

O projeto de lei prevê que, na alta estação, a taxa terá valor inicial de R$ 13,32 por semana para visitantes não residentes, incluindo aqueles que se deslocam para o Vale do Capão, distrito de Caeté-Açu. Ainda que o turista permaneça na cidade por apenas um dia, será cobrada a tarifa mínima correspondente ao período semanal. Após os primeiros sete dias, o visitante deverá pagar R$ 6,66 por dia excedente, até completar um novo ciclo semanal, o que pode elevar o valor total para até R$ 53,28.

Durante a baixa estação, nos meses de março, abril, maio, agosto, setembro e outubro, a cobrança será reduzida. Nesses períodos, o valor será de R$ 6,66, podendo chegar a R$ 26,64 ao longo do mês. Já em feriados prolongados e durante festivais, a taxa retorna ao patamar da alta estação, com cobrança de R$ 13,32 por semana.

“Muitos deles querem contribuir para o lugar, querem ajudar o Capão”, afirmou o vereador, ao concordar com o projeto.

