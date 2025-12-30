PROJETO DE LEI

Paraíso turístico da Chapada Diamantina aprova cobrança de taxa de até R$ 53 para turistas

Medida prevê isenção para moradores, trabalhadores e população de baixa renda

Wendel de Novais

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 15:59

Vale do Capão Crédito: Reprodução

Quem estiver planejando visitar áreas turísticas de Palmeiras, na Chapada Diamantina, vai precisar incluir uma nova despesa no planejamento da viagem. Isso porque a Câmara Municipal aprovou, na segunda-feira (29) a criação da Taxa de Fomento à Infraestrutura Turística e Sustentável, que será cobrada de visitantes não residentes, incluindo quem se desloca para o Vale do Capão, distrito de Caetê-Açu.

O Projeto de Lei prevê que, na alta estação, a taxa terá valor inicial de R$ 13,32 por semana. Ainda que o turista permaneça na cidade por apenas um dia, será cobrada a tarifa mínima correspondente ao período semanal. Após os primeiros sete dias, o visitante deverá pagar R$ 6,66 por dia excedente, até completar um novo ciclo semanal, o que pode elevar o valor total para até R$ 53,28.

Taxa foi aprovada em sessão extraordinária 1 de 6

Durante a baixa estação — nos meses de março, abril, maio, agosto, setembro e outubro — a cobrança será reduzida. Nesses períodos, o valor será de R$ 6,66, podendo chegar a R$ 26,64 ao longo do mês. Já em feriados prolongados e durante festivais, a taxa volta ao patamar da alta estação, com R$ 13,32 por semana.

Para efetuar o pagamento, os turistas deverão realizar um cadastro, preferencialmente on-line, informando dados como CPF (ou CNPJ, no caso de pessoas jurídicas), endereço de origem, tempo de permanência e local de hospedagem. A taxa será paga no momento do cadastramento.