Chapada Diamantina: acesso à Cachoeira do Buracão vira lamaçal após obra e chuva

Um caminhão chegou a tombar na via e carros ficaram atolados

  Monique Lobo

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 19:30

Caminhão tombou em meio ao lamaçal na Estrada do Buracão
Caminhão tombou em meio ao lamaçal na Estrada do Buracão

Moradores de comunidades rurais de Ibicoara, no Centro do estado, estão enfrentando transtornos após o início das obras de pavimentação da Estrada das Cachoeiras, conhecida como Estrada do Buracão, que liga a sede do município à região da Cachoeira do Buracão, um dos principais destinos turísticos da Chapada Diamantina.

A obra, retomada em outubro de 2025 pelo Governo do Estado, prevê a pavimentação de 27,4 quilômetros de uma estrada vicinal e está sendo executada pela empresa licitada Cosampa. O trecho conecta a cidade a comunidades como Lajedão, Barrinha do Mel, Bocaina, Campo Redondo, Capãozinho e Mundo Novo.

Segundo relatos de moradores, a fase inicial da intervenção, com serviços de terraplanagem e abertura da via, acabou agravando a situação da estrada. Com as chuvas recentes, o trecho se transformou em um verdadeiro lamaçal, dificultando a passagem de veículos e comprometendo o deslocamento diário da população.

Nesta semana, um caminhão chegou a tombar em um dos trechos e diversos veículos ficaram atolados. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o caminhão caído na via.

“Era pra melhorar, mas piorou muito. Quando chove, ninguém consegue passar. A gente fica praticamente isolado”, relata um morador da região que preferiu não se identificar.

Diante da situação, as pessoas que dependem da estrada diariamente cobram medidas emergenciais para reduzir os impactos enquanto a obra não é concluída. Entre as principais reivindicações está a aplicação de cascalho nos trechos mais críticos, como forma de melhorar a trafegabilidade e evitar novos acidentes.

“Não é possível que uma obra com orçamento de R$ 25 milhões não consiga sequer minimizar os danos para quem depende dessa estrada todos os dias. Do jeito que está, ficou pior do que antes. Parece que foi feita sem planejamento, ainda mais em uma região onde chove muito e a situação só piora”, critica outro morador também sob anonimato.

Além de afetar a rotina das comunidades, o problema também atinge o turismo local. A estrada é o principal acesso à trilha da Cachoeira do Buracão, um dos cartões-postais da Chapada Diamantina.

A preocupação com o acesso de moradores e visitantes aumentou ainda mais nos últimos dias. A previsão do tempo aponta uma expectativa de chuvas intensas para os próximos 10 dias na região, o que pode agravar ainda mais a situação da estrada e ampliar o risco de novos acidentes e isolamento das comunidades.

Procurada, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) informou que a pavimentação dos 27,42 km de acesso à Cachoeira do Buracão segue com 40% de cronograma de obra executado. No entanto, por causa das chuvas, as atividades estão suspensas e serão retomadas assim que o clima firmar.

"Estavam sendo realizados serviços de terraplenagem, limpeza da área e implantação de paralelepípedo em alguns trechos. A empresa responsável mantém a via devidamente sinalizada e presta apoio aos motoristas, inclusive com suporte para retirada de veículos que eventualmente fiquem atolados durante a execução dos serviços e também durante as chuvas", diz trecho da nota. A obra tem previsão de conclusão em maio.

