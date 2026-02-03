Pichações em trilha de cachoeira famosa causam revolta na Chapada Diamantina

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 16:25
Marcas feitas com tinta vermelha ao longo da trilha da Cachoeira da Purificação, no Vale do Capão, na Chapada Diamantina, chamaram atenção de visitantes e guias de turismo da região. Pedras e troncos de árvores foram pichados com indicações que parecem indicar o caminho correto para a cachoeira, que é uma das mais famosas da região.
As marcas motivaram uma nota de repúdio da Associação dos Condutores de Visitantes do Vale do Capão (ACV-VC), divulgada pelo Portal Vale do Capão. O texto aponta que as pichações configuram "agressão ao meio ambiente, desrespeito à coletividade e afronta direta aos princípios de conservação, educação ambiental e uso responsável das áreas naturais".
Marcas em trilha de cahoeira no Vale do Capão
O grupo pede ainda que autoridades competentes adotem as medidas cabíveis para a apuração dos fatos, responsabilização dos autores e recuperação da área afetada.
A trilha para a Cachoeira da Purificação tem início no povoado do Bomba, a cerca de seis quilômetros da Praça Central de Caeté-Açu, no Vale do Capão. A distância total da trilha (ida e volta) é de sete quilômetros, feito em uma caminhada de duas horas e meia, em média. A queda de água é conhecida por ser uma das mais geladas da Chapada Diamantina.