Pichações em trilha de cachoeira famosa causam revolta na Chapada Diamantina

Associação afirma que prática é danosa para o meio ambiente

Maysa Polcri

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 16:25

Cachoeira da Purificação fica localizada no Vale do Capão Crédito: Reprodução

Marcas feitas com tinta vermelha ao longo da trilha da Cachoeira da Purificação, no Vale do Capão, na Chapada Diamantina, chamaram atenção de visitantes e guias de turismo da região. Pedras e troncos de árvores foram pichados com indicações que parecem indicar o caminho correto para a cachoeira, que é uma das mais famosas da região.

As marcas motivaram uma nota de repúdio da Associação dos Condutores de Visitantes do Vale do Capão (ACV-VC), divulgada pelo Portal Vale do Capão. O texto aponta que as pichações configuram "agressão ao meio ambiente, desrespeito à coletividade e afronta direta aos princípios de conservação, educação ambiental e uso responsável das áreas naturais".

O grupo pede ainda que autoridades competentes adotem as medidas cabíveis para a apuração dos fatos, responsabilização dos autores e recuperação da área afetada.