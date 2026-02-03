Esposa de Henrique, da dupla com Juliano, é presa nos Estados Unidos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 08:40
A empresária Amanda Vasconcelos Tavares Reis, esposa do cantor sertanejo Henrique, que faz dupla com Juliano, foi presa em Orlando, na Flórida. A brasileira foi detida na segunda-feira (2) por dirigir com carteira de habilitação vencida.
Até o momento, ainda não há detalhes se houve pagamento de fiança ou se a Justiça da Flórida liberou Amanda. De acordo com o registro oficial do Gabinete do Xerife do Condado de Orange (Orange County Sheriff’s Office), a empresária enfrenta duas acusações criminais. A mais grave está relacionada à tentativa de evitar uma abordagem policial.
Amanda Vasconcelos, esposa do cantor sertanejo Henrique
De acordo com o relatório da polícia, Amanda ignorou uma ordem de parada, o que é um crime grave (felonia de terceiro grau). Segundo o estatuto 316.1935(2), ela fugiu ou tentou eludir um oficial de lei que estava com as luzes e sirenes da viatura ativas.
Além disso, a brasileira também foi autuada por conduzir um veículo sem habilitação válida, já que sua carteira de motorista estaria fora do prazo de validade. Essa infração é classificada como contravenção de segundo grau.