Esposa de Henrique, da dupla com Juliano, é presa nos Estados Unidos

Amanda Vasconcelos foi detida em Orlando, na Flórida; saiba detalhes

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 08:40

Amanda Vasconcelos, esposa de Henrique, foi presa em Orlando Crédito: Reprodução/Current Inmate Database e Reprodução/Instagram

A empresária Amanda Vasconcelos Tavares Reis, esposa do cantor sertanejo Henrique, que faz dupla com Juliano, foi presa em Orlando, na Flórida. A brasileira foi detida na segunda-feira (2) por dirigir com carteira de habilitação vencida.

Até o momento, ainda não há detalhes se houve pagamento de fiança ou se a Justiça da Flórida liberou Amanda. De acordo com o registro oficial do Gabinete do Xerife do Condado de Orange (Orange County Sheriff’s Office), a empresária enfrenta duas acusações criminais. A mais grave está relacionada à tentativa de evitar uma abordagem policial.



De acordo com o relatório da polícia, Amanda ignorou uma ordem de parada, o que é um crime grave (felonia de terceiro grau). Segundo o estatuto 316.1935(2), ela fugiu ou tentou eludir um oficial de lei que estava com as luzes e sirenes da viatura ativas.