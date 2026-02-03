Juliano Floss chora após brigar com Jonas e revela verdadeiro motivo para entrar no BBB 26

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 10:17
Juliano Floss falou sobre o verdadeiro motivo que o fez aceitar o convite para entrar no BBB 26. A revelação veio na madrugada desta terça-feira (3), em um desabafo com Chaiany na cozinha da casa. Abalado com a briga com Jonas Sulzbach, o influenciador caiu no choro e comentou sobre a repercussão de atritos após a noite do Sincerão.
"Fica assim, não. Sua humanidade, seu coração, não tem como não se abalar. Tenho certeza que sua família está orgulhosa, Marina [Sena, namorada de Juliano] está orgulhosa", disse Chaiany. "Não sei, viu" , reagiu o Camarote. "Está sim", reforçou a Pipoca.
Marina Sena e Juliano Floss
O influenciador então disse que se sentiu ferido ao ouvir comentários que o classificavam como machista e agressivo. "Ver as pessoas falando que grito com mulher, que sou machista, dói demais, porque estou aqui pela minha mãe, pela minha avó, pela minha irmã, só por isso que estou aqui", declarou, aos prantos.
Na sequência, ele revelou o motivo pelo qual entrou no BBB. "Estou com problema de dinheiro. Nem ia estar aqui se não fosse minha avó, mãe e irmã", contou. "Nunca tratei ninguém com grito, com xingamento, nunca", completou Juliano.
"Mas aqui o sentimento aflora, é normal errar. Todo mundo aqui é humano, ninguém aqui é perfeito. Tem que ter o peso de ser perfeito pelo que os outros vão pensar? Que você ganhe isso aqui por ser você", consolou Chaiany. "Se não concordar com alguma atitude sua, está tudo bem. Levantar a cabeça e ser grato pela oportunidade que a gente teve para o resto da vida", continuou a sister.