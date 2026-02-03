ASTROLOGIA

Nada acontece por acaso: 4 signos entram em um ciclo claro de sorte e abundância a partir de hoje (3 de fevereiro)

O dia favorece escolhas conscientes, decisões práticas e recompensas que não vêm do acaso

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 11:00

Signos e abundância Crédito: Shutterstock

A energia do dia nesta terça-feira, 3 de fevereiro, não promete milagres, mas entrega resultados consistentes. Sorte e abundância surgem a partir de organização, clareza e decisões bem pensadas. Para alguns signos, o ganho vem de fazer melhor o que já vinha sendo feito e eliminar excessos que atrapalhavam o fluxo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro:

O dia favorece prazer com propósito. Você encontra abundância ao investir no que realmente te traz satisfação, seja um hobby, um momento de lazer ou algo que eleve sua qualidade de vida. Quando você se coloca como prioridade, tudo flui com mais leveza e retorno emocional.

Dica cósmica: prazer também pode ser produtivo quando é bem escolhido.

Virgem:

A sorte aparece quando você define metas claras, mesmo que pequenas. O dia favorece aprendizado, aperfeiçoamento e decisões que geram crescimento pessoal. Cada ajuste feito agora cria uma base sólida para ganhos futuros.

Dica cósmica: progresso constante vale mais do que grandes saltos.

Libra:

Você se liberta de situações que vinham drenando sua energia e, nisso, encontra abundância. O dia ajuda a impor limites e escolher o que faz sentido, sem culpa. A verdadeira sorte está na liberdade de não insistir no que não funciona.

Dica cósmica: dizer não também abre espaço para coisas melhores.

Aquário:

A abundância do dia vem das relações. Conexões verdadeiras se fortalecem, trocas ficam mais profundas e você percebe o quanto é privilegiado por ter pessoas confiáveis ao seu redor. Esse apoio gera segurança e sensação real de prosperidade.

Dica cósmica: vínculos sólidos são uma forma poderosa de riqueza.