Nada acontece por acaso: 4 signos entram em um ciclo claro de sorte e abundância a partir de hoje (3 de fevereiro)

O dia favorece escolhas conscientes, decisões práticas e recompensas que não vêm do acaso

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 11:00

Signos e abundância
Signos e abundância Crédito: Shutterstock

A energia do dia nesta terça-feira, 3 de fevereiro, não promete milagres, mas entrega resultados consistentes. Sorte e abundância surgem a partir de organização, clareza e decisões bem pensadas. Para alguns signos, o ganho vem de fazer melhor o que já vinha sendo feito e eliminar excessos que atrapalhavam o fluxo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro:

O dia favorece prazer com propósito. Você encontra abundância ao investir no que realmente te traz satisfação, seja um hobby, um momento de lazer ou algo que eleve sua qualidade de vida. Quando você se coloca como prioridade, tudo flui com mais leveza e retorno emocional.

Dica cósmica: prazer também pode ser produtivo quando é bem escolhido.

Famosos do signo de Touro

Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Ludmilla (24 de abril) por Reprodução
Cauã Reymond (20 de maio) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Hilbert (22 de abril) por Divulgação
Faustão (2 de maio) por Reprodução / Redes Sociais
Lulu Santos (4 de maio) por Divulgação
Sophie Charlotte (29 de abril) por Reprodução/Instagram
Dwayne Johnson (2 de maio) por Shutterstock
Adele (5 de maio) por Shutterstock
Mel Maia (3 de maio) por Reprodução/Instagram
Mônica Martelli (17 de maio) por TikTok/Divulgação
Beatriz Souza (20 de maio) por Alexandre Loureiro/COB
Sabrina Carpenter (11 de maio) por Reprodução/Instagram
Al Pacino (25 de abril) por Reprodução
Robert Pattinson (13 de maio) por Reprodução
Henry Cavill (5 de maio) por Reprodução
1 de 16
Rebeca Andrade (8 de maio) por Alexandre Loureiro/COB

Virgem:

A sorte aparece quando você define metas claras, mesmo que pequenas. O dia favorece aprendizado, aperfeiçoamento e decisões que geram crescimento pessoal. Cada ajuste feito agora cria uma base sólida para ganhos futuros.

Dica cósmica: progresso constante vale mais do que grandes saltos.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Libra:

Você se liberta de situações que vinham drenando sua energia e, nisso, encontra abundância. O dia ajuda a impor limites e escolher o que faz sentido, sem culpa. A verdadeira sorte está na liberdade de não insistir no que não funciona.

Dica cósmica: dizer não também abre espaço para coisas melhores.

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Aquário:

A abundância do dia vem das relações. Conexões verdadeiras se fortalecem, trocas ficam mais profundas e você percebe o quanto é privilegiado por ter pessoas confiáveis ao seu redor. Esse apoio gera segurança e sensação real de prosperidade.

Dica cósmica: vínculos sólidos são uma forma poderosa de riqueza.

Famosos do signo de Aquário

Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução
Jojo Todynho (11 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Harry Styles (1º de fevereiro) por Shutterstock
Cristiano Ronaldo (5 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Sandy (28 de janeiro) por Reprodução/TV Globo
Kéfera (25 de janeiro) por Reprodução/Redes Sociais
Justin Timberlake (31 de janeiro) por Reprodução
Shakira (2 de fevereiro) por Divulgação
Sabrina Sato (4 de fevereiro) por Reprodução
Michael B. Jordan (9 de fevereiro) por Reprodução
Christiane Torloni (18 de fevereiro) por Reprodução
Michel Teló (21 de janeiro) por Reprodução/ Redes sociais
Isis Valverde (17 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Caio Castro (22 de janeiro) por Reprodução
Carolina Ferraz (25 de janeiro) por Reprodução
João Guilherme (1º de fevereiro) por Reprodução/Redes Sociais
1 de 16
Neymar (5 de fevereiro) por Reprodução

