Hoje (3 de fevereiro) marca um dia de virada para 4 signos, e as verdades aparecem de verdade agora

Segredos e sentimentos guardados vêm à tona para alguns signos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 12:12

Signos
Signos Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua Cheia é conhecida por agir como uma lanterna gigante no céu, e hoje ela ilumina os cantos mais escuros da nossa alma. Para os Virginianos, o dia pede uma "limpeza" emocional. Sentimentos que você tentou esconder podem transbordar, exigindo honestidade total consigo mesmo. Não tenha medo de olhar para o que dói; o alívio vem da aceitação.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto.

Em Aquário, a Lua Cheia acontece no signo oposto, iluminando suas parcerias. O "outro" servirá como um espelho de tudo o que você precisa integrar ou ajustar. É um dia de diálogos intensos e decisões definitivas em relacionamentos. Já para Câncer e Capricórnio, a intensidade será o motor para resolver pendências emocionais que foram varridas para debaixo do tapete.

Entenda que o que vier à tona hoje não é para te assustar, mas para te libertar. Quando as verdades aparecem, o caminho fica livre para o progresso real. Use o tom dramático do dia para dar o ponto final necessário em situações que já não servem mais ao seu crescimento pessoal.

Signo Signos Horóscopo Astrologia

