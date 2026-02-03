ASTROLOGIA

Hoje (3 de fevereiro) marca um dia de virada para 4 signos, e as verdades aparecem de verdade agora

Segredos e sentimentos guardados vêm à tona para alguns signos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 12:12

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

A Lua Cheia é conhecida por agir como uma lanterna gigante no céu, e hoje ela ilumina os cantos mais escuros da nossa alma. Para os Virginianos, o dia pede uma "limpeza" emocional. Sentimentos que você tentou esconder podem transbordar, exigindo honestidade total consigo mesmo. Não tenha medo de olhar para o que dói; o alívio vem da aceitação.



Em Aquário, a Lua Cheia acontece no signo oposto, iluminando suas parcerias. O "outro" servirá como um espelho de tudo o que você precisa integrar ou ajustar. É um dia de diálogos intensos e decisões definitivas em relacionamentos. Já para Câncer e Capricórnio, a intensidade será o motor para resolver pendências emocionais que foram varridas para debaixo do tapete.

