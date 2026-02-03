FILME

Amizade é um dos melhores remédios da vida; saiba filme da Sessão da Tarde desta terça-feira (3 de fevereiro)

Felipe Sena

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 08:30 - Atualizado em uma hora

Fime com boas pitadas de humor e reflexão sobre amizade é exibido na Sessão da Tarde Crédito: Divulgação

As amizades nascem a partir de laços afetivos construídos ao longo da vida, e que podem durar muitos anos, ou até mesmo a vida toda. “A Vida é Agora” mostra o poder da amizade a partir da união de um senhor e de uma cantora.

O filme exibido pel Sessão da Tarde nesta terça-feira (3), traz a história de um escritor de comédias Charlie Burnz (Billy Crystal) e uma cantora de Nova York Emma Payge (Tiffany Haddish). Inesperadamente Emma ganha um almoço com a lenda da comédia, e a amizade deles tem um começo muito difícil (com direito a alergia a frutos do mar, visita a um hospital e epinefrina).

Em pouco tempo, eles se encontram um no outro uma espécie de alma gêmea, forjando um vínculo profundo que passa por cima da diferença de idade e redefine o significado de amizade, amor e confiança.