Amizade é um dos melhores remédios da vida; saiba filme da Sessão da Tarde desta terça-feira (3 de fevereiro)

História divertida de amizade é exibida na Sessão da Tarde

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 08:30

 - Atualizado em uma hora

Fime com boas pitadas de humor e reflexão sobre amizade é exibido na Sessão da Tarde
Fime com boas pitadas de humor e reflexão sobre amizade é exibido na Sessão da Tarde Crédito: Divulgação

As amizades nascem a partir de laços afetivos construídos ao longo da vida, e que podem durar muitos anos, ou até mesmo a vida toda. “A Vida é Agora” mostra o poder da amizade a partir da união de um senhor e de uma cantora.

O filme exibido pel Sessão da Tarde nesta terça-feira (3), traz a história de um escritor de comédias Charlie Burnz (Billy Crystal) e uma cantora de Nova York Emma Payge (Tiffany Haddish). Inesperadamente Emma ganha um almoço com a lenda da comédia, e a amizade deles tem um começo muito difícil (com direito a alergia a frutos do mar, visita a um hospital e epinefrina).

'A Vida É Agora'

Em pouco tempo, eles se encontram um no outro uma espécie de alma gêmea, forjando um vínculo profundo que passa por cima da diferença de idade e redefine o significado de amizade, amor e confiança.

Sessão da Tarde é exibida às 15h40, após a “Edição Especial” de “Terra Nostra”.

Sessão da Tarde

