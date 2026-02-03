ASTROLOGIA

Adeus, crise: 3 signos vão receber uma notícia financeira poderosa nesta terça (3 de fevereiro)

Saiba como colher os frutos de meses de trabalho duro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 10:10

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Se você trabalhou duro nos últimos meses, prepare-se para os aplausos. A Lua Cheia de hoje ilumina a casa do sucesso para os Escorpianos. Este é o momento de mostrar a que veio e aceitar o palco. A visibilidade será inevitável, então use-a com sabedoria para consolidar sua autoridade e garantir seu lugar ao sol. O mundo está olhando para você.

Para os Leoninos, o reconhecimento virá de forma pública e calorosa. Sabe aquele projeto que você colocou a alma? Ele chega agora a uma fase de conclusão bem-sucedida. Já para os Arianos, a criatividade está no auge, garantindo que projetos autorais recebam o tão sonhado "sim". A energia de hoje favorece quem coloca sua marca pessoal em tudo o que faz.

