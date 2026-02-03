Acesse sua conta
Maiara, dupla de Maraisa, mostra cabelo natural e faz revelação íntima: 'Não conseguia nem me olhar'

Cantora falou abertamente sobre o impacto da queda capilar em sua autoestima

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 11:25

Maiara, dupla de Maraisa, relata trauma com a queda de cabelo
Maiara, dupla de Maraisa, relata trauma com a queda de cabelo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Sem maquiagem, sem lace e sem esconder a vulnerabilidade, a cantora sertaneja Maiara usou as redes sociais, nesta segunda-feira (2), para abrir o coração sobre um problema que enfrentou em silêncio durante anos: a queda severa de cabelo causada pela alopecia androgenética.

Aos 38 anos, a dupla de Maraisa contou que convive com a condição há muito tempo e que os danos começaram ainda na adolescência, quando iniciou a carreira profissional. Procedimentos estéticos frequentes, alisamentos e químicas acabaram comprometendo seriamente a saúde dos fios. O resultado foi devastador.

"Chegou um momento em que eu praticamente não tinha mais cabelo. Em algumas partes, o bulbo simplesmente não existia mais", revelou, com franqueza.

O impacto não foi apenas físico. Maiara descreveu um período profundo de dor emocional, insegurança e afastamento social. Segundo ela, houve dias em que não conseguia sequer acender a luz do quarto ou encarar o próprio reflexo.

"Eu não queria me ver no espelho. Não queria ver ninguém. Foi um processo muito difícil", contou.

Para recuperar a autoestima e seguir trabalhando com a imagem, a cantora encontrou na lace uma alternativa. O acessório passou a fazer parte da sua rotina há cerca de quatro anos e ajudou Maiara a atravessar uma fase delicada da vida pessoal e profissional.

Agora, em meio a um tratamento especializado e contínuo, a artista celebra uma nova etapa. No vídeo, ela exibiu o cabelo natural, fino e cacheado, já em processo de recuperação, e comemorou a evolução dos fios.

"Hoje eu posso dizer que estou com o cabelo que eu tinha quando era criança. Tenho 38 anos e esse é o meu cabelo de 5 anos. Pra mim, isso é uma vitória enorme", afirmou, emocionada.

Mais do que dividir a própria história, Maiara deixou claro que o desabafo tem um propósito maior: acolher outras mulheres que enfrentam a mesma dor. Para ela, assumir quem é, sem disfarces, faz parte de uma transformação que vai muito além da estética.

"É uma transição que começa por dentro e se reflete por fora", concluiu.

