VAI E VOLTA

Maiara desabafa após reatar noivado: ‘Fiz a escolha certa’

Cantora celebrou reconciliação com Matheus Gabriel e declarou seu amor nas redes sociais

Maiara e Matheus Gabriel estão juntos novamente, e a volta do casal movimentou as redes sociais. O cantor compartilhou uma série de fotos ao lado da sertaneja, celebrando o retorno do relacionamento. A publicação rapidamente ganhou repercussão entre os fãs, que comemoraram a reconciliação. >