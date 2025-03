CIÊNCIA

Por que sentimos o cheiro da chuva?

Antes mesmo da primeira gota cair, um aroma característico toma conta do ar. Mas de onde vem esse cheiro inconfundível?

Se você já percebeu um cheiro terroso e fresco antes de uma chuva, saiba que há uma explicação científica para isso. O fenômeno, conhecido como "petricor", ocorre devido à liberação de compostos químicos no ar quando o solo começa a se umedecer. >

O termo foi descrito pela primeira vez por cientistas australianos em 1964 e, anos depois, pesquisadores do Massachusetts Institute of Technology aprofundaram os estudos sobre como ele se espalha. O principal responsável pelo aroma é um composto chamado geosmina, produzido por microrganismos chamados actinobactérias. “Essas bactérias decompõem matéria orgânica e liberam substâncias que dão origem ao cheiro característico antes da chuva”, explicam os especialistas.>

Durante os períodos de seca, a atividade dessas bactérias diminui. Porém, quando a umidade do ar aumenta e o solo começa a absorver água, a produção de geosmina se intensifica. Quando as gotas de chuva atingem superfícies porosas, como terra e concreto, elas liberam aerossóis que carregam essas moléculas pelo ar. Se o vento for forte o suficiente, o aroma pode se espalhar rapidamente, anunciando a chegada da chuva.>