VÍDEO: jovem pendurada por corda em elevador é salva por amigas

Cena dura menos de 1 minuto

O episódio aconteceu em fevereiro. As três trabalham juntas em um escritório e costumam usar carrinhos para transportar mercadorias. No vídeo, é possível ver que elas entram no elevador com três carrinhos vazios, sendo Andriele a última a entrar, posicionando-se mais próxima à porta. O que passou despercebido foi que a corda do carrinho de Andriele ficou do lado de fora. Quando o elevador começou a descer, a corda foi puxada para cima, prendendo-a pelas pernas e suspendendo-a no ar por alguns segundos.>