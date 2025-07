BRASIL

PM é preso após matar motorista e balear criança de 9 anos em briga de trânsito

Policial desferiu quatro tiros contra o carro das vítimas

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de julho de 2025 às 20:54

Clayton Juliano da Silva Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um policial militar, de 32 anos, foi preso no último domingo (27) suspeito de matar um motorista e balear uma criança de apenas noves anos durante briga de trânsito. O caso ocorreu na Avenida Barão de Mauá, na Grande São Paulo. Menino segue internado, com quadro de saúde estável.>

De acordo com informações apuradas pelo G1 SP o mecânico Clayton Juliano da Silva, de 38 anos, estava no carro com a esposa, a sogra e o sobrinho quando ocorreu uma colisão com a motocicleta que o PM Kaio Lopes Raimundo conduzia no momento. Ele não usava farda no momento da confusão. Os dois tiveram uma discussão e o policial teria desferido quatro tiros contra o carro de Clayton, que foi atingido na nuca; o sobrinho também foi baleado.>

Segundo a esposa de Clayton, o policial estava parado na via, conversando com um terceiro. Clayton teria buzinado na tentativa de fazer com que o PM saísse do caminho, com sucesso. A mulher contou que logo após abrir espaço para a passagem do carro da família, o PM seguiu na mesma direção e emparelhou o veículo. Clayton teria gritado com o policial, que em resposta teria atirado spray de pimenta contra os ocupantes do veículo e disparou contra o carro com ele ainda em movimento.>

O policial militar afirmou, em depoimento à polícia, que disparou contra as vítimas por se sentir ameaçado. Ele alegou que havia dado passagem para o carro de Clayton e foi fechado por ele quando tentou se aproximar. Ele afirmou ter sido atingido e caído com a moto, que ficou preso debaixo do carro, e disse que mecânico o ameaçou de morte, fazendo um movimento que o fez acreditar que estava armado.>