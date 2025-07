INTERIOR DE SP

Ciclista morre atropelada por juiz que dirigia embriagado e com mulher seminua no colo

Segundo polícia, juiz havia passado madrugada em casa noturna

A ciclista Thais Bonatti de Andrade, 30 anos, morreu dois dias depois de ser atropelada por um juiz aposentado em Araçatuba (SP), na madrugada do sábado (26). >

O juiz parou o carro de maneira abrupta em um ponto de carga e descarga de um mercado, segundo testemunhas, e depois acelerou, atingindo Thais. Nessa parada, de acordo com o registro policial, a acompanhante do juiz, uma jovem de 25 anos que estava seminua, sentou no colo dele.>