MASCOTINHOS

Saiba quanto custa para uma criança entrar em campo com os jogadores de Bahia e Vitória

Os pequenos torcedores precisam ser sócios "Esquadrãozinho" e "Sou Leãozinho"

Pedro Carreiro

Publicado em 28 de julho de 2025 às 16:47

Mascotinhos entrando em campo com os jogadores de Bahia e Vitória Crédito: Letícia Martins/EC Bahia e Victor Ferreira/EC Vitória

Qual pequeno torcedor nunca sonhou em entrar em campo ao lado dos jogadores do seu time do coração? E qual pai, mãe, tio, tia ou avô nunca quis tornar esse sonho realidade? Para os pequenos torcedores de Bahia e Vitória, esse desejo está mais próximo do que se imagina, basta se associar ao clube. >

No caso do Bahia, as crianças precisam ser sócias na categoria “Esquadrãozinho”, destinada a torcedores de até 11 anos, com mensalidade de R$ 10. Após associar a criança, os responsáveis devem cadastrá-la no site Entrada em Campo Esquadrãozinho antes de cada partida na Arena Fonte Nova. Assim, ela participará de um sorteio que define quais crianças entrarão em campo com os jogadores.>

Quem quiser garantir a entrada da criança em campo sem depender do sorteio pode pagar uma taxa de R$ 500, pelo site Mundo Bahia, na aba “Experiências”.>

No Vitória, o processo é muito semelhante. A criança deve ser sócia na categoria “Sou Leãozinho”, exclusiva para torcedores de 0 a 12 anos recém-completos, com mensalidade de R$ 15. Os responsáveis devem inscrever os pequenos por meio de um formulário divulgado nas redes sociais do programa Sou Mais Vitória. O clube realiza o sorteio entre os inscritos e entra em contato com os responsáveis das crianças selecionadas.>

A próxima oportunidade para ver seu pequeno tricolor entrar em campo será nesta quarta-feira (30), às 19h30, na partida contra o Retrô-PE, válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.>