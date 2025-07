FORÇA NAS ARQUIBANCADAS

Bahia lidera entre clubes do Nordeste e tem o maior crescimento de torcida no Brasil, aponta pesquisa

Vitória aparece em terceiro entre os clubes do Nordeste

O Bahia é o clube do Nordeste com maior torcida do país, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira (28) pelo jornal O Globo. O tricolor baiano aparece com 2,2% da preferência no levantamento, em nono lugar no ranking. Já o Vitória aparece com 0,8%, em 16º lugar, e é o terceiro clube nordestino no ranking, atrás do Sport (1,3%). >