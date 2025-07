COLUNA BRUNO WENDEL

PMs condenados, liderança do BDM de volta a Salvador e colapso no DPT

A defesa recorreu alegando insuficiência de provas, mas em sentença no dia 27 de julho deste ano, o ministro Messod Azulay Neto destacou que “tribunal de origem assentou que a materialidade e a autoria do crime foram devidamente comprovadas pelos testemunhos prestados e pelos laudos periciais, de necropsia e cadavérico”. >

Não é exagero dizer que Colorido, uma das lideranças do Bonde do Maluco (BDM) no estado, está à vontade. Em junho de 2024, quando custodiado no CPMS, o traficante foi alvo da Operação Torre, capitaneada pelo Ministério Público do Estado (MPBA). >