CRIME

Tiroteio à luz do dia aterroriza moradores de condomínio no Parque São Braz

Confronto aconteceu entre militares e suspeitos

Wendel de Novais

Publicado em 24 de julho de 2025 às 12:07

Tiroteio aconteceu no Parque São Braz Crédito: Jorge Gauthier/CORREIO

Um tiroteio intenso entre traficantes e policiais militares foi registrado no fim da manhã desta quinta-feira (24), no Parque São Braz, em Salvador. A troca de tiros aconteceu especificamente na Rua Engenheiro Almiro Queiroz, no Conjunto 21, próximo a um condomínio residencial do local. >

Veja fotos do tiroteio no Parque São Braz 1 de 12

De acordo com moradores do condomínio, por conta da fuga de suspeitos, agentes entraram no residencial para procurar pelos suspeitos. “Está cheio de policial aqui no condomínio, todo mundo assustado com os tiros agora aqui. Foi troca de tiros com os traficantes da área e o povo ficou no meio agora perto de meio-dia", conta uma moradora, sem se identificar. >

A área onde o registro aconteceu tem atuação histórica do Bonde do Maluco (BDM), que domina o tráfico na região do Vale da Muriçoca. Há informações de que suspeitos teriam sido baleados e são procurados pelos policiais nos condomínios. A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) foi procurada, mas não respondeu até o momento sobre o caso.>

O policiamento foi reforçado no local. Em em 500 metros, era possível contar nove viaturas da PM. >