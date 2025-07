FRAUDE

Dupla é presa ao tentar aplicar golpe do INSS com documentos falsos na Bahia

Casal foi preso em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo baiano

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de julho de 2025 às 18:14

Documentos foram apreendidos pela polícia Crédito: Reprodução/Polícia Civil

Uma dupla foi presa em flagrante, no município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, nesta sexta-feira (25). Eles são suspeitos de tentar aplicar um golpe em uma das agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para obter vantagens financeiras. >

De acordo com a Polícia Civil, os presos tratam-se de um homem e uma mulher, que foram denunciados enquanto ainda estavam na sala de espera da agência. A mulher apresentou uma carteira de identidade falsificada, em nome de uma terceira pessoa, para se passar por ela e receber indevidamente o benefício. Já o homem estava com uma procuração aparentemente fraudade, também em nome de outra mulher e com o mesmo objetivo.>

Os investigadores chegaram a ir até a casa do suspeito apurar mais informações do esquema e encontraram a mulher cujo nome constava na procuração, além de diversos documentos com indícios de falsificação. No local, uma das investigadas ainda tentou ocultar uma bolsa com novos documentos falsos, mas foi impedida pela equipe policial.>