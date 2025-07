PORTO SEGURO

Integrantes do CV exibiam armas nas redes sociais e decapitavam rivais no sul da Bahia

Seis pessoas foram presas nesta quarta-feira (23) e outras cinco foram mortas, dentre elas o responsável por matar e esquartejar Anna Luiza Brito, em Eunápolis

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de julho de 2025 às 20:04

Facção foi alvo da operação Vértice Zero; integrantes exibiam armas nas rede sociais; uma das vítimas foi a jovem Anna Luiza Brito, morta em Eunápolis Crédito: Reprodução

Segundo o coordenador regional da 23ª Coorpin de Eunápolis, Moabe Macedo Lima, os alvos da operação Vértice Zero também possuem atuação em Trancoso, região turística do sul do estado. Um dos homens mortos é o suspeito de matar Anna Luiza Lima Brito, depois que Matheus Rodrigues de Souza, 24 anos, foi morto em uma loja de conveniência, dois dias antes. Os responsáveis por matar Anna Luiza teriam acreditado que ela estava envolvida no planejamento do ataque. Segundo um relatório policial ao qual o CORREIO teve acesso, Anna tinha um papel de divulgação em uma facção criminosa e usava suas redes sociais para a venda de drogas.>

"Esse fato ocorreu em Eunápolis, o que nos leva a crer, e desde antes já estava confirmado, que determinada facção criminosa aqui da região do litoral já havia se ligado a uma facção maior, à qual uma facção de Eunápolis também estava ligada", afirmou o delegado da Coorpin.>

Veja imagens da operação e caso relacionados 1 de 6

No último sábado (19), na região entre os distritos de Caraíva e Barra Velha, um casal também foi decapitado pelos criminosos alvos da operação, informou a SSP. Segundo o delegado da Polícia Federal (PF), uma das autoridades responsáveis pela operação, Diego Gordilho, quatro pessoas foram presas em flagrante durante execução da operação, por porte de arma e tráfico de drogas e mais dois mandados de prisão foram cumpridos, totalizando as seis prisões ao longo do dia. >

"A operação buscou uma integração eficiente e eficaz para que as forças de segurança pública pudessem atuar com eficiência nas suas ações, compilando dados de inteligência para que a gente pudesse, ao final, proteger a população de bem e os povos originários visto que o local é marcado pela presença desses povos. O objetivo principal foi protegê-los de membros faccionados que buscavam dominar o território e exercer diversos crimes", acrescentou o delegado federal.

>

Durante a operação, foram apreendidos cinco fuzis, quatro pistolas, um rifle, uma espingarda e rádios comunicadores. Duas motos roubadas foram recuperadas. Os integrantes do grupo têm envolvimento com tráfico de drogas e armas, homicídios, roubo, lavagem de dinheiro, domínio de território e corrupção de menores.

>

Um dos vídeos publicados pelos criminosos foi no distrito de Itaporanga, na mesma cidade, durante uma troca de tiros entre facções inimigas. Segundo uma fonte policial, trata-se se um conflito por território entre facções criminosas com atuação na região. >