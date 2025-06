CRIME

'Entregou para o BDM': jovem foi morta pelo CV após queima de arquivo em Eunápolis

Vítima estava ‘mudando de lado’ no tráfico de drogas

Wendel de Novais

Publicado em 26 de junho de 2025 às 08:27

Anna Luiza Lima Brito, 21 anos Crédito: Reprodução

A morte de Anna Luiza Lima Brito, 21 anos, que foi sequestrada e esquartejada em Eunápolis, no extremo sul da Bahia, aconteceu após uma tentativa da vítima de ‘mudar de lado’ no tráfico de drogas da cidade. De acordo com fontes policiais, Anna usava suas redes sociais para divulgar a venda de entorpecentes para o Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), facção vinculada ao Comando Vermelho (CV). >

No entanto, a jovem estaria fazendo um movimento se saída do grupo criminoso, como explica uma fonte policial que prefere não se identificar. “Ela atuava com o PCE, que aqui já virou CV, mas estava mudando de lado no tráfico. Então, ela entregou para o BDM a morte de Matheus, que tinha vinculação com o CV e histórico de passagem por tráfico de drogas”, detalha o policial. >

Morte de Matheus foi registrada em vídeo 1 de 3

Ainda de acordo com ele, a ação é ‘comum’ no tráfico de drogas quando criminosos querem mudar de lado. “É como se fosse um ritual de passagem. Em muitos casos, os traficantes matam pessoas da própria facção para provar que está disposto a mudar de lado. No dela, ao que parece, foi preciso entregar o comparsa do CV, mas não foi protegida pelo BDM em seguida”, completa a fonte. >

Um relatório policial confirmou que o sequestro e a execução bárbara da jovem se deram como retaliação por conta da morte de Matheus Rodrigues de Souza, 24, em um estabelecimento comercial na última segunda-feira (23). Segundo a polícia, no dia seguinte ao crime, ela foi capturada por traficantes para dar explicações sobre a forma que o crime ocorreu. >