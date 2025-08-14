Acesse sua conta
Filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe brigam em festa do irmão; VÍDEO

Maria Alice e Maria Flor protagonizaram uma disputa no 'mesversário' de José Leonardo

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 09:50

Maria Alice e Maria Flor brigaram no mesversário do irmão
Festa de 11 meses de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe Crédito: Reprodução/Instagram

Recém-separados, Virgínia Fonseca e Zé Felipe se reencontraram, na noite de quarta-feira (14), para comemorar o último 'mesversário' do caçula, José Leonardo. Apesar da aparente harmonia do ex-casal, as irmãs mais velhas do menino, Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 2, roubaram a cena ao protagonizarem uma briga no momento do "parabéns". 

Primeiro, Maria Alice interrompeu a música porque ela estava sem sua máscara da Mulher-Aranha, também conhecida como Spider-Gwen. "Espera, gente", falou a menina. Todos pararam de cantar a música para ela colocar a máscara. A cantoria, então, recomeçou. Só que a menina tentou, no meio do novo "parabéns", pegar a máscara de Homem-Aranha que Maria Flor usava, arrancando-a do rosto da irmã. "Para, é minha", gritou Flô Flô.

Mesversário de José Leonardo

Festa de 11 meses de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 11 meses de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 11 meses de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 11 meses de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 11 meses de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 11 meses de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 11 meses de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 11 meses de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 11 meses de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 11 meses de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 11 meses de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Festa de 11 meses de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
1 de 12
Festa de 11 meses de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram

A atitude deu início a uma sequência de provocações, empurrões e caretas entre as duas. Virginia separou as meninas, Zé Felipe começou a rir e Maria Flor foi em direção à babá, que a acalmou e colocou sua máscara de novo.

O episódio rapidamente viralizou nas redes sociais. "O José: nem no meu dia eu tenho paz", disse uma pessoa. "Maria Alice: 'esse negócio tá chato demais, vou melhorar isso'", brincou outra. "Elas: bora irmã, colocar lenha", falou uma terceira.

A festa de José Leonardo teve tema de aviação, com decoração em tons de azul e branco. O caçula estava vestido de piloto, enquanto as irmãs acompanharam a proposta com trajes similares.

"11 meses do nosso príncipe!!! O último mesversário… passou voando. Que Deus abençoe sua vida sempre, meu amor, lhe dê muita saúde, paz, amor, sabedoria, sucesso e tudo de melhor que o mundo pode oferecer, sua família te ama demais! Vem com tudo, 1 aninho", escreveu Virginia.

