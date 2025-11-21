Acesse sua conta
Anjo da Guarda desta sexta-feira (21 de novembro) anuncia reencontros emocionantes para 3 signos: alguém especial volta para te fazer bem

O universo prepara reencontros que trazem paz, cura e lembranças bonitas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 00:30

Signos e felicidade
Signos e felicidade Crédito: Reprodução

A sexta-feira (21 de novembro) vem com uma energia doce e acolhedora. Os anjos da guarda anunciam o retorno de alguém que marcou profundamente sua vida, pode ser um amor antigo, um amigo distante ou alguém da família. Esse reencontro não acontece por acaso: ele vem para restaurar sentimentos bons, encerrar mágoas e reacender o afeto. O dia favorece conversas sinceras, perdão e a sensação de que o tempo, de alguma forma, cuidou de tudo.

Câncer

Um reencontro inesperado pode te emocionar mais do que imagina. Velhas lembranças voltam, mas agora com maturidade e leveza. O coração entende que o que é verdadeiro nunca se perde, apenas espera o momento certo para retornar.

As cores de cada signo | Câncer: prata

Sagitário

A vida pode te colocar novamente diante de alguém que um dia foi essencial. Esse reencontro vem com alegria e surpresa, trazendo a chance de reviver algo bonito. Não fuja da emoção: permita que o carinho antigo te abrace outra vez.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Capricórnio

Alguém importante pode cruzar seu caminho e reacender sentimentos que estavam guardados. O tempo curou feridas e agora abre espaço para um novo começo. Receba esse reencontro com gratidão e sem medo: ele vem para te fortalecer, não para te confundir.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra

Mensagem do dia: “Alguns reencontros não são coincidências. São o jeito do universo mostrar que o amor verdadeiro sempre encontra o caminho de volta.”

