Carta do Baralho Cigano desta sexta (21 de novembro) é A Lua: um dia de sensibilidade, intuição e emoções à flor da pele

Fernanda Varela
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 00:15
A carta da Lua, número 32 do baralho cigano, traz uma sexta-feira de vibrações intensas e inspiração. Ela fala sobre o poder das emoções, dos sonhos e da imaginação, indicando um dia em que o coração pode enxergar mais do que os olhos.
A energia da Lua favorece a criatividade, o romantismo e os encontros cheios de significado. No amor, desperta magnetismo e conexão profunda, mas também pede cuidado com ilusões e expectativas. No trabalho, a carta estimula a intuição e a sensibilidade para lidar com pessoas e situações, confie no que sente, mesmo que ainda não consiga explicar.
Espiritualmente, a Lua representa mistério e conexão com o invisível. É um bom momento para meditar, fazer orações ou se conectar com os próprios sonhos.
Conselho do dia: siga a intuição, mas mantenha os pés no chão. A Lua ensina que sentir é essencial, mas enxergar com clareza é o que garante o equilíbrio.