TAROT CIGANO

Carta do Baralho Cigano desta sexta (21 de novembro) é A Lua: um dia de sensibilidade, intuição e emoções à flor da pele

É um bom momento para meditar, fazer orações ou se conectar com os próprios sonhos

Fernanda Varela

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano Crédito: Shutterstock

A carta da Lua, número 32 do baralho cigano, traz uma sexta-feira de vibrações intensas e inspiração. Ela fala sobre o poder das emoções, dos sonhos e da imaginação, indicando um dia em que o coração pode enxergar mais do que os olhos.

A energia da Lua favorece a criatividade, o romantismo e os encontros cheios de significado. No amor, desperta magnetismo e conexão profunda, mas também pede cuidado com ilusões e expectativas. No trabalho, a carta estimula a intuição e a sensibilidade para lidar com pessoas e situações, confie no que sente, mesmo que ainda não consiga explicar.

Espiritualmente, a Lua representa mistério e conexão com o invisível. É um bom momento para meditar, fazer orações ou se conectar com os próprios sonhos.