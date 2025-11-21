Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carta do Baralho Cigano desta sexta (21 de novembro) é A Lua: um dia de sensibilidade, intuição e emoções à flor da pele

É um bom momento para meditar, fazer orações ou se conectar com os próprios sonhos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho Cigano
Baralho Cigano Crédito: Shutterstock

A carta da Lua, número 32 do baralho cigano, traz uma sexta-feira de vibrações intensas e inspiração. Ela fala sobre o poder das emoções, dos sonhos e da imaginação, indicando um dia em que o coração pode enxergar mais do que os olhos.

A energia da Lua favorece a criatividade, o romantismo e os encontros cheios de significado. No amor, desperta magnetismo e conexão profunda, mas também pede cuidado com ilusões e expectativas. No trabalho, a carta estimula a intuição e a sensibilidade para lidar com pessoas e situações, confie no que sente, mesmo que ainda não consiga explicar.

Espiritualmente, a Lua representa mistério e conexão com o invisível. É um bom momento para meditar, fazer orações ou se conectar com os próprios sonhos.

Conselho do dia: siga a intuição, mas mantenha os pés no chão. A Lua ensina que sentir é essencial, mas enxergar com clareza é o que garante o equilíbrio.

Leia mais

Imagem - Áries, Leão, Libra e Aquário recebem um presente inesperado do universo nesta sexta-feira (21 de novembro)

Áries, Leão, Libra e Aquário recebem um presente inesperado do universo nesta sexta-feira (21 de novembro)

Imagem - As energias de hoje (21 de novembro) trazem clareza emocional e novos caminhos para alguns signos

As energias de hoje (21 de novembro) trazem clareza emocional e novos caminhos para alguns signos

Imagem - Anjo da Guarda desta sexta-feira (21 de novembro) anuncia reencontros emocionantes para 3 signos: alguém especial volta para te fazer bem

Anjo da Guarda desta sexta-feira (21 de novembro) anuncia reencontros emocionantes para 3 signos: alguém especial volta para te fazer bem

Tags:

Tarot Baralho Cigano

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Anjo da Guarda desta sexta-feira (21 de novembro) anuncia reencontros emocionantes para 3 signos: alguém especial volta para te fazer bem

Anjo da Guarda desta sexta-feira (21 de novembro) anuncia reencontros emocionantes para 3 signos: alguém especial volta para te fazer bem
Imagem - Noite de emoção: Wallas Arrais é eliminado de 'A Fazenda 17' em disputa acirrada

Noite de emoção: Wallas Arrais é eliminado de 'A Fazenda 17' em disputa acirrada

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso IBGE: Bahia tem 505 vagas de nível médio com salários de até R$ 3,3 mil
01

Concurso IBGE: Bahia tem 505 vagas de nível médio com salários de até R$ 3,3 mil

Imagem - Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro
02

Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro

Imagem - Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha
03

Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha

Imagem - 'Nunca me senti tão bem', diz aluno responsável por anulação de questões do Enem
04

'Nunca me senti tão bem', diz aluno responsável por anulação de questões do Enem