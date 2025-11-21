Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Áries, Leão, Libra e Aquário recebem um presente inesperado do universo nesta sexta-feira (21 de novembro)

Um dia de clareza emocional e insights para esses signos hoje

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 05:00

Presente do universo para os signos
Presente do universo para os signos Crédito: Imagem gerada por IA

No dia nesta sexta-feira, 21 de novembro, a energia do universo favorece transparência, coragem e autenticidade. Para alguns signos, esse é um dia de revelações, o tipo de percepção que muda decisões, limpa mal-entendidos e abre espaço para avanços reais. As bênçãos não chegam em forma material, mas trazem lucidez, entendimento e a sensação de estar no caminho certo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - Áries, Câncer, Leão e Sagitário recebem bênçãos muito necessárias do universo nesta quinta-feira (20 de novembro)

Áries, Câncer, Leão e Sagitário recebem bênçãos muito necessárias do universo nesta quinta-feira (20 de novembro)

Imagem - As energias de hoje (21 de novembro) trazem clareza emocional e novos caminhos para alguns signos

As energias de hoje (21 de novembro) trazem clareza emocional e novos caminhos para alguns signos

Imagem - Libra, Escorpião e Capricórnio recebem um presente poderoso do universo hoje (20 de novembro)

Libra, Escorpião e Capricórnio recebem um presente poderoso do universo hoje (20 de novembro)

Áries:

O dia abre espaço para conversas sinceras e verdades que você vinha evitando. Ao expressar o que realmente sente, situações que pareciam enroladas começam a se resolver com facilidade. Sua mente ganha foco, sua intuição se fortalece e tudo o que antes parecia pesado se torna mais simples de lidar. Você percebe que a confiança em si mesmo é sua maior força.

Dica cósmica: fale com clareza, isso redefine seus próximos passos.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Gêmeos:

Esse dia traz um despertar interno sobre o que é seu desejo e o que é só expectativa alheia. Insights rápidos te ajudam a perceber oportunidades que estavam invisíveis até ontem. Você entende melhor suas relações e projetos, e passa a tomar decisões mais alinhadas com quem você realmente é. Tudo se encaixa quando você leva a própria verdade a sério.

Dica cósmica: valorize sua perspectiva, ela é mais forte do que você imagina.

Características do signo de Gêmeos

Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
Características do signo de Gêmeos por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Gêmeos por Reprodução

Virgem:

O dia te ajuda a desmontar confusões que te drenavam há semanas. Seu olhar fica mais apurado, sua mente mais organizada e soluções surgem onde antes havia só tensão. Você une razão e sensibilidade de um jeito muito poderoso, e isso transforma a forma como você lida com desafios.

Dica cósmica: confie no que você percebe, sua clareza é seu maior trunfo.

Características do signo de Virgem

Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Virgem por Reprodução

Peixes:

O dia mostra que seu coração e sua racionalidade podem caminhar juntos. Você entende sinais sutis, enxerga intenções e se abre para conexões mais leves. Uma oportunidade de aproximação ou nova amizade surge, e desta vez você deixa fluir ao invés de se proteger demais. Isso abre portas para vínculos mais verdadeiros e saudáveis.

Dica cósmica: permita-se confiar; abrir espaço para novas pessoas será positivo.

Características de Peixes

Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
1 de 8
Características de Peixes por Reprodução

Tags:

Signo Áries Leão Libra Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Seu brilho no olhar vai voltar: tire a sua sorte do dia para esta sexta-feira (21)

Seu brilho no olhar vai voltar: tire a sua sorte do dia para esta sexta-feira (21)
Imagem - As energias de hoje (21 de novembro) trazem clareza emocional e novos caminhos para alguns signos

As energias de hoje (21 de novembro) trazem clareza emocional e novos caminhos para alguns signos

MAIS LIDAS

Imagem - Concurso IBGE: Bahia tem 505 vagas de nível médio com salários de até R$ 3,3 mil
01

Concurso IBGE: Bahia tem 505 vagas de nível médio com salários de até R$ 3,3 mil

Imagem - Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro
02

Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro

Imagem - Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha
03

Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha

Imagem - 'Nunca me senti tão bem', diz aluno responsável por anulação de questões do Enem
04

'Nunca me senti tão bem', diz aluno responsável por anulação de questões do Enem