Libra, Escorpião e Capricórnio recebem um presente poderoso do universo hoje (20 de novembro)

Um pedido antigo finalmente se realiza para esses três signos nesta quinta-feira

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 11:00

Presente do universo para os signos
Presente do universo para os signos Crédito: Imagem gerada por IA

O dia nesta quinta-feira, 20 de novembro, chega com uma energia que facilita conquistas que antes pareciam distantes. É como se algo finalmente se movesse no momento certo, abrindo espaço para realizações que vinham sendo desejadas há tempos. Para três signos em especial, esse é o dia em que uma resposta chega, uma porta se abre ou um desejo ganha forma concreta.

A sensação é de alívio, entendimento e avanço. Algo que se queria muito - e que parecia difícil - encontra o caminho certo para acontecer. Veja a previsão do site "Your Tango".

Libra

Libra, algo que você esperava silenciosamente começa a se resolver de um jeito surpreendente. O dia favorece decisões, respostas e direcionamentos que, até ontem, pareciam travados. O que antes parecia perda agora se revela libertação. Uma percepção nova surge, trazendo clareza para seguir um caminho mais leve. Você enxerga possibilidades que não via antes, como se um clique interno reorganizasse tudo. Aproveite essa abertura: ela é valiosa.

Dica cósmica: aceite o que chega sem tentar controlar tudo; a fluidez será sua melhor aliada.

Famosos do signo de Libra

Escorpião

Escorpião, algo que estava adormecido dentro de você desperta de maneira intensa. O dia 20 traz um chamado importante, algo que exige justamente as suas habilidades únicas. Uma oportunidade aparece, uma conexão se fortalece ou um momento de sorte muda completamente a sua rota. Você percebe que está pronto(a) para agir, mesmo sem ter planejado cada passo. Confie na sua firmeza interna: ela te guia com precisão.

Dica cósmica: diga “sim” ao que faz seu coração acelerar, mesmo que traga incertezas.

Famosos do signo de Escorpião

Capricórnio

Capricórnio, o resultado de um esforço antigo começa a aparecer e não é pouco. Algo que você vinha construindo silenciosamente se concretiza, abrindo portas que você nem imaginava tão próximas. O dia 20 traz um avanço nítido, quase como uma recompensa por cada detalhe que você cuidou ao longo do caminho. Agora, tudo começa a fazer sentido. Mantenha presença, atenção e abertura: há mais vindo por aí.

Dica cósmica: celebre o progresso e mantenha foco na direção, não na pressa.

Famosos do signo de Capricórnio

