Como a Lua Nova de amanhã (20 de novembro) promete virar a semana de cada signo

Um ciclo termina, outro começa, e a profundidade escorpiana encontra o impulso sagitariano

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 13:00

Lua e os signos
Lua e os signos Crédito: FreePik

A semana começa com uma energia mais profunda e introspectiva, preparando o terreno para a Lua Nova em Escorpião na quinta-feira, dia 20 de novembro, que marca um ponto de reinício emocional e renovação interna. Logo depois, no dia 21, às 22h36, o Sol entra em Sagitário, trazendo clareza, coragem e aquele impulso otimista que move tudo para frente.

É um período perfeito para reorganizar a mente, redefinir prioridades e abrir espaço para novos ciclos, tanto internos quanto externos. Veja como essa fase atua em cada signo, segundo a previsão do site "Your Tango".

Áries

A Lua Nova reacende seu desejo de libertar o que pesa e de assumir novos rumos com mais confiança. Você sente um encerramento importante se aproximando e percebe que antigas limitações já não fazem sentido. Com o Sol entrando em Sagitário, sua mente se expande, você recupera entusiasmo e volta a acreditar nas próprias ideias.

Dica cósmica: escolha o que quer levar, não o que sobrou do passado.

Touro

Relações ganham destaque esta semana. A Lua Nova ilumina acordos, parcerias e trocas que pedem revisão. Você percebe quem fortalece seu caminho e quem só ocupa espaço. Com o Sol em Sagitário, acordos ficam mais claros e decisões ganham maturidade, principalmente sobre vínculos que você quer nutrir.

Dica cósmica: mantenha perto apenas quem alimenta sua paz.

Gêmeos

Sua rotina passa por ajustes importantes. A Lua Nova reorganiza seu ritmo, seus hábitos e seu foco. Você enxerga onde existe desperdício de energia e decide corrigir o percurso. Com o Sol entrando em Sagitário, sua atenção se volta para relações e conversas essenciais; diálogos mais profundos destravam caminhos.

Dica cósmica: diminua o ruído e priorize o que faz sentido.

Câncer

A semana favorece sua vida afetiva e seus prazeres pessoais. A Lua Nova traz leveza, alegria e uma vontade maior de se conectar com pessoas e hobbies que te nutrem emocionalmente. Com o Sol entrando em Sagitário, você reorganiza sua rotina interna e encontra equilíbrio entre diversão e cuidado consigo.

Dica cósmica: permita-se sentir alegria sem justificar nada.

Leão

A Lua Nova te puxa para dentro, para fortalecer sua base emocional. É aquele momento de olhar para o que realmente sustenta sua vida - suas raízes, sua casa, suas relações íntimas. Com o Sol em Sagitário, você volta a brilhar: criatividade, confiança e motivação retornam com força.

Dica cósmica: fortalecer o interior libera o exterior para crescer.

Virgem

Os próximos dias destacam diálogos, ideias e conexões importantes. A Lua Nova te ajuda a comunicar com mais profundidade e perceber quem realmente te escuta. Depois, com o Sol entrando em Sagitário, você organiza a vida doméstica, ajusta responsabilidades e encontra maior estabilidade emocional.

Dica cósmica: fale o que sente; clareza é segurança.

Libra

A Lua Nova movimenta seu setor financeiro e emocional, te fazendo repensar prioridades, gastos e investimentos, não só materiais, mas também de energia. Com a entrada do Sol em Sagitário, você se sente mentalmente mais leve e preparado(a) para reorganizar planos.

Dica cósmica: o que você valoriza cresce; escolha com atenção.

Escorpião

A Lua Nova no seu signo te dá um reinício poderoso. Você recupera força, retoma projetos que pareciam distantes e se reconecta com sua essência. Com o Sol entrando em Sagitário, você foca no que realmente importa: construir algo que traga segurança e propósito.

Dica cósmica: honre quem você está se tornando.

Sagitário

O momento é silencioso e interno. Antes do Sol entrar no seu signo, marcando o início de um novo ciclo, a Lua Nova te pede introspecção, pausa e escuta. Quando o Sol chega no dia 21, sua vitalidade retorna, junto com clareza e motivação para recomeçar.

Dica cósmica: finalize o que precisa antes de iniciar o novo.

Capricórnio

Amizades, grupos e projetos coletivos entram no centro da sua semana. A Lua Nova te mostra quem está alinhado com seu crescimento e quem não está mais na mesma frequência. Com o Sol em Sagitário, você direciona sua energia para planejamento e estratégia, algo que você domina bem.

Dica cósmica: selecione bem as pessoas que caminham ao seu lado.

Aquário

A Lua Nova toca seu setor profissional, oferecendo novas ideias e clareza sobre seus próximos passos. É um bom período para revisar metas e realinhar expectativas. Com o Sol entrando em Sagitário, você volta a olhar à frente, pensando em expansão e futuro.

Dica cósmica: permita-se imaginar mais alto; você cresceu.

Peixes

Você sente entusiasmo com novos aprendizados, viagens, estudos ou descobertas internas. A Lua Nova abre espaço para crescimento intelectual e emocional. Com o Sol em Sagitário, você visualiza caminhos profissionais que antes pareciam nebulosos.

Dica cósmica: siga o que te inspira; esse é o sinal certo.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

