Mutirão: Hospital de Salvador oferece 250 vagas gratuitas de triagem para cirurgias

Ação será realizada a partir desta quinta-feira (8) até o próximo sábado (10)

Elaine Sanoli

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 19:07

Hospital de Salvador oferece mais de 200 vagas de triagem para cirurgias Crédito: Freepik

A partir desta quinta-feira (8), Salvador realizará o primeiro mutirão de triagem para cirurgias eletivas do ano. A ação acontece até o próximo sábado (10) e vai ofertar ao menos 250 vagas ao longo dos três dias. Os atendimentos serão realizados no Hospital Municipal do Homem (HMH), a partir das 7h, por ordem de chegada.

As vagas estão distribuídas em 100 atendimentos na quinta-feira, 50 na sexta-feira (9) e 100 no sábado. A iniciativa é direcionada a homens e mulheres com idade entre 18 e 70 anos que aguardam avaliação para procedimentos como histerectomia (retirada de mioma), colecistectomia por vídeo (cirurgia da vesícula) e correção de hérnias inguinais, umbilicais e epigástricas.

