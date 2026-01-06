Mutirão: Hospital de Salvador oferece 250 vagas gratuitas de triagem para cirurgias

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 19:07
A partir desta quinta-feira (8), Salvador realizará o primeiro mutirão de triagem para cirurgias eletivas do ano. A ação acontece até o próximo sábado (10) e vai ofertar ao menos 250 vagas ao longo dos três dias. Os atendimentos serão realizados no Hospital Municipal do Homem (HMH), a partir das 7h, por ordem de chegada.
As vagas estão distribuídas em 100 atendimentos na quinta-feira, 50 na sexta-feira (9) e 100 no sábado. A iniciativa é direcionada a homens e mulheres com idade entre 18 e 70 anos que aguardam avaliação para procedimentos como histerectomia (retirada de mioma), colecistectomia por vídeo (cirurgia da vesícula) e correção de hérnias inguinais, umbilicais e epigástricas.
Veja cinco curiosidades sobre o Hospital Municipal do Homem
Durante a triagem, as equipes médicas irão analisar o quadro clínico dos pacientes. É obrigatória a apresentação de documento oficial com foto e do cartão do SUS. Caso possuam, os usuários também devem levar exames de imagem atualizados, como ultrassonografia, tomografia ou ressonância magnética, o que pode tornar o processo de avaliação mais rápido e eficiente.