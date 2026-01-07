Acesse sua conta
Ciclista morre após ser atropelada e arrastada por 150 metros em rodovia

A vítima foi atingida por uma carreta carregada de grãos na BR-070; motorista alegou que não viu a vítima no momento da colisão.

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 18:19

Ciclista morre em acidente na BR-070, em Campo Verde (MT) Crédito: Reprodução

Uma tragédia no trânsito vitimou a ciclista Maria Aparecida Gomes, de 56 anos, na tarde desta segunda-feira (5), na BR-070, no município de Campo Verde. A mulher morreu após ser atropelada por uma carreta e arrastada por cerca de 150 metros sobre o asfalto.

De acordo com o registro da ocorrência, o acidente envolveu um caminhão-trator acoplado a dois semirreboques que transportava grãos. O condutor, de 43 anos, relatou às autoridades que seguia pela rodovia quando sentiu um impacto na parte traseira do veículo. Ao parar para verificar, percebeu que a ciclista havia caído sob o segundo reboque e sido arrastada pela via.

Segundo informações da Polícia Civil, o condutor da carreta, um homem de 43 anos, seguia pela rodovia com o veículo carregado de grãos quando realizou a manobra de contorno na rotatória. A colisão ocorreu no momento em que o caminhão-trator deixava a curva; o segundo reboque, que ainda completava a conversão, atingiu a ciclista por razões que seguem sob investigação.

Equipes de resgate do SAMU foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. Maria Aparecida chegou a ser encaminhada em estado gravíssimo para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado pouco após dar entrada na unidade. O impacto causou lesões severas e partes do corpo da vítima ficaram dilaceradas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) estiveram no local para realizar o isolamento da área e coletar evidências que ajudem a entender a dinâmica do acidente. O motorista da carreta permaneceu no local, prestou esclarecimentos e foi submetido ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo para o consumo de álcool.

O caso foi registrado pela Delegacia de Polícia Civil de Campo Verde, que abriu um inquérito para apurar se houve imprudência ou falha mecânica. Imagens de câmeras de segurança de empresas próximas ao trecho da BR-070 podem ser utilizadas para auxiliar na investigação.

