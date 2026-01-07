ACIDENTE

Ciclista morre após ser atropelada e arrastada por 150 metros em rodovia

A vítima foi atingida por uma carreta carregada de grãos na BR-070; motorista alegou que não viu a vítima no momento da colisão.

Nauan Sacramento

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 18:19

Ciclista morre em acidente na BR-070, em Campo Verde (MT) Crédito: Reprodução

Uma tragédia no trânsito vitimou a ciclista Maria Aparecida Gomes, de 56 anos, na tarde desta segunda-feira (5), na BR-070, no município de Campo Verde. A mulher morreu após ser atropelada por uma carreta e arrastada por cerca de 150 metros sobre o asfalto.

De acordo com o registro da ocorrência, o acidente envolveu um caminhão-trator acoplado a dois semirreboques que transportava grãos. O condutor, de 43 anos, relatou às autoridades que seguia pela rodovia quando sentiu um impacto na parte traseira do veículo. Ao parar para verificar, percebeu que a ciclista havia caído sob o segundo reboque e sido arrastada pela via.

Segundo informações da Polícia Civil, o condutor da carreta, um homem de 43 anos, seguia pela rodovia com o veículo carregado de grãos quando realizou a manobra de contorno na rotatória. A colisão ocorreu no momento em que o caminhão-trator deixava a curva; o segundo reboque, que ainda completava a conversão, atingiu a ciclista por razões que seguem sob investigação.

Equipes de resgate do SAMU foram acionadas e prestaram os primeiros socorros no local. Maria Aparecida chegou a ser encaminhada em estado gravíssimo para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado pouco após dar entrada na unidade. O impacto causou lesões severas e partes do corpo da vítima ficaram dilaceradas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) estiveram no local para realizar o isolamento da área e coletar evidências que ajudem a entender a dinâmica do acidente. O motorista da carreta permaneceu no local, prestou esclarecimentos e foi submetido ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo para o consumo de álcool.