FINAL DE SEMANA

Carreata, paraciclismo e corrida impactam trânsito em Salvador; confira interdições

Eventos acontecem em locais como Santo Antônio Além do Carmo, CAB e Av. Octávio Mangabeira

Tharsila Prates

Publicado em 30 de maio de 2025 às 19:14

Agente da Transalvador Crédito: Divulgação/ Secom PMS

O fim de semana será de bastante movimento na capital baiana e, por conta dos eventos programados, alguns pontos da cidade terão alterações no trânsito. A Transalvador divulgou as mudanças e as rotas alternativas. Confira:>

» Carreata de Santo Antônio – sábado (31)>

Devido à carreata de Santo Antônio, que será realizada neste sábado (31), no Centro Histórico de Salvador, haverá interdições progressivas no tráfego de veículos a partir das 10h, nas seguintes vias: Largo de Santo Antônio Além do Carmo, (saída do largo), Ladeira do Baluarte, Rua Vital Rêgo, Rua Engenheiro João Pimenta Bastos, Rua Manoel Caetano, Ladeira do Arco, Praça do Barbalho, Rua Emídio dos Santos, Rua São José de Cima, Ladeira da Soledade, Largo da Soledade, Rua Saldanha Marinho, Rua Vale do Queimadinho, Estrada da Rainha, Rua Nossa Senhora de Lourdes, Via Expressa, Estrada da Rainha, Largo da Baixa de Quintas, Rua General Argolo, Largo Dois leões, Rua Cônego Pereira, Rua Anterio de Brito, Ladeira Cônego Pereira, Rua Barão de Macaúbas, Rua Dr. Rocha Leal, Rua Monte Castelo, Rua Arthur Cesar Rios, Rua Anfilófio de Carvalho, Rua Dr. Rocha Leal, Rua Aristides Attico, Rua Clínio da Jesus, Rua Aristides Attico, Rua Emídio dos Santos, Rua dos Perdões, Rua dos Adôbes, Praça dos Quinze Mistérios, Rua dos Marchantes, Cruz do Pascoal, Rua Direita de Santo Antônio, Largo de Santo Antônio Além do Carmo.>

» Copa Brasil de Paraciclismo – sábado (31)>

A Copa Brasil de Paraciclismo acontece neste sábado (31), e o tráfego de veículos no Centro Administrativo da Bahia (CAB) estará sujeito a alterações. Veja os detalhes abaixo:>

Interdição do tráfego de veículo, das 7h às 13h, no acesso à 1ª Avenida (primeiro retorno), próximo à alça do Viaduto Engenheiro Leonel Brizola, sentido Assembleia Legislativa; no acesso à 2ª Avenida / Avenida Luís Viana Filho (sentido centro), após o Viaduto Engenheiro Leonel Brizola; na 1ª Avenida (sentido Sussuarana), sobre o Viaduto Leonel Brizola, a partir da alça sentido Centro; na 3ª Avenida (sentido Sussuarana a partir do retorno em frente da Governadoria); na 5ª Avenida (retorno em frente a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, sentido 3ª Avenida); na 5ª Avenida do CAB / retorno Secretaria de Educação do Estado da Bahia para a 4ª Avenida do CAB. Os veículos que transitam pela Avenida Luís Viana Filho, em ambos sentidos, poderão utilizar o Viaduto Engenheiro Leonel Brizola como opção de retorno.>

Será preciso instalar barreiras fixas (BF), a partir das 7h, nos trechos a seguir:>

BF 01 – Avenida Luis Viana Filho / acesso à 1a Avenida antes do Viaduto Engenheiro Leonel Brizola;>

BF 02 – Acesso a 2ª Avenida pela Avenida Luís Viana Filho (sentido Centro);>

Também será necessário a utilização de barreiras móveis ( BM), a partir das 07h, nas vias a seguir:>

BM 01 – 5a Avenida (sentido 3a Avenida) / retorno em frente a Secretaria de Educação do Estado da Bahia;>

BM 02 – 1a Avenida (sentido Assembleia Legislativa) sobre o Viaduto Engenheiro Leonel Brizola;>

BM 03 – 3a Avenida / retorno em frente a Governadoria;>

Como rota de alternativa, os condutores terão as seguintes opções de tráfego:>

a) Sentido Centro / Sussuarana: Av. Luis Viana, 4a Avenida, Av. Ulisses Guimarães…;>

b) Sentido Sussuarana / Centro: Av. Ulisses Guimarães, 4a Avenida, Av. Luis Viana…>

» Corrida Hiperideal – domingo (1º)>

Para a realização da Corrida Hiperideal, haverá a interdição do tráfego de veículos, das 5h às 9h, no domingo (1º), nas seguintes vias: Av. Octávio Mangabeira (sentido Pituba, a partir da bifurcação em frente a Churrascaria Boi Preto e o retorno para o Jardim de Alah).>

Também das 5h às 9h, o bloqueio acontecerá nas seguintes vias: Av. Octávio Mangabeira (sentido Itapuã, no trecho compreendido entre o retorno em frente ao Jardim de Alah e o Centro de Convenções Salvador,e no trecho compreendido entre o retorno do Colégio IMEJA e o Circo Picolino), Via Célia Fontenelle.>

Barreiras Móveis serão instaladas, a partir das 5h, nos seguintes pontos:>

BM 01 – Av. Octávio Mangabeira / Av. Simon Bolivar (Churrascaria Boi Preto);>

BM 02-Av. Simon Bolivar / último retorno sentido Orla (Campo do Marão);>

BM 03-Av. Octávio Mangabeira / Rua Melvin Jones (Staff do promotor do evento);>

BM 04-Av. Octávio Mangabeira / retorno para o Centro de Convenções Salvador (Staff do promotor do evento);>

BM 05-Av. Octávio Mangabeira/retorno Jardim de Alah para o Costa Azul;>

BM 06 – Av. Octávio Mangabeira / retorno Colégio IMEJA, sentido Pituba;>

BM 07-Av. Octávio Mangabeira / retorno Posto de Combustiveis PB, sentido Itapua;>

BM 08-Av. Octávio Mangabeira / retorno Academia Hammer (Staff do promotor do evento);>

Haverá desvio do tráfego de veículos, das 05h às 09h, da Av. Octávio Mangabeira para a Av. Simon Bolivar (triagem prioritária para moradores da região da Rua Melvin Jones);>

Os veiculos provenientes de Itapuã, sentido Pituba, das 05h às 09h, terão como opções de tráfego as seguintes vias:….Av. Octávio Mangabeira, Av. Simon Bolivar, Av. Prof. Manoel Ribeiro, Rua Dr. Augusto Lopes Pontes,….>

Já os veículos provenientes da Pituba, sentido Itapuã, das 05h às 09h, terão como opção de tráfego as seguintes vias….retorno em frente ao McDonald, Av. Octávio Mangabeira, Rua Arthur de Azevedo Machado / Costa Azul, Avenida Tancredo Neves, Avenida Luiz Viana Filho, Av. Prof. Pinto de Aguiar, Rua Carimbamba, Rua Paranhos Monte Negro Av. Octávio Mangabeira.>

» Circuito Desbrava – domingo (1º)>

Para a “Corrida Desbrava”, haverá bloqueio do tráfego de veículos, das 05h às 10h, nas seguintes vias: Marginal da Av. Tancredo Neves (no entorno do Salvador Shopping – trecho compreendido entre a Rua Marcos Freire, Rua Alceu Amoroso Lima, Rua Coronel Almerindo Rehem, Alameda Salvador, Rua Frederico Simões e a entrada principal do Salvador Shopping), Túnel Complexo Viário>

Tati Moreno, Av. Prof. Magalhães Neto, Av. Tancredo Neves (faixa à direita, no trecho compreendido entre o Atakadão e a Rua Marcos Freire), Rua Marcos Freire (faixa à esquerda).>

Barreiras Móveis serão posicionadas, a partir das 05h, no seguintes pontos:>

BM 01 – Av. Tancredo Neves / Hotel Prime (Desvio do tráfego para a via principal);>

BM 02 – Av. Tancredo Neves / Marginal do Atacadão;>

BM 03 – Av. Alameda Salvador (após passagem do último corredor desviar o trafego para via principal da Av. Luis Viana Filho);>

BM 04 – Marginal da Av. Tancredo Neves / Entrada do mergulho Tati Moreno;>

BM 05 – Av. Tancredo Neves / Marginal (Copy Art);>

BM 06 – Av. Tancredo Neves / Rodoviária (parte alta e baixa dos mergulhos de acesso ao Salvador Shopping);>

Os veículos em geral, que trafegam pelo trecho interditado, terão como opção de tráfego a Av. Tancredo Neves.>

» Lavagem das escadarias de Santo Antônio – domingo (1º)>

No próximo domingo (1º), o bairro de Santo Antônio Além do Carmo, Centro da capital, sofrerá com alterações no trânsito devido à Lavagem das Escadarias do Santo Antônio. O bloqueio do tráfego de veículos será de forma progressiva, a partir das 10 horas, em uma das faixas das seguintes vias: Largo Quitandinha do Capim (saída do Largo), Rua dos Adobes, Praça dos Quinze Mistérios, Rua dos Marchantes, Cruz do Pascoal, Rua Direita de Santo Antônio, Largo de Santo Antônio Além do Carmo (Chegada no Largo).>

» Pedal da Asbeb – domingo (1º)>

Em decorrência do Pedal da Asbeb, promovido pelo Movimento Salvador Vai de Bike, que acontecerá neste domingo (01), o trânsito de veículos em algumas avenidas da cidade sofrerá interdições progressivas, a partir das 07h, nos seguintes pontos: Av. Presidente Costa e Silva (saída Casa de Apostas Arena Fonte Nova), Al. do Dique, Av. Vasco da Gama, Av. Mário Leal Ferreira – Bonocô, Av. Gen. Graça Lessa – Ogunjá (acesso sob Viaduto Luis Cabral), Av. Vasco da Gama, Rua Conselheiro Pedro Luis, Largo da Mariquita, Rua Odilon Santos, Rua Marquês de Monte Santo, Av. Amaralina, Av. Octávio Mangabeira, Rua Pernambuco, Av. Antônio Carlos Magalhães (retorno sob Complexo Viario Félix Mendonça e parada no Parque da Cidade), Rua Rio Grande do Sul, Av. Manoel Dias da Silva, Rua Prof. Oséas Santos, Rua Visconde de Itaboray, Rua Oswaldo Cruz, Largo da Mariquita, Praça Colombo, Rua João Gomes, Largo de Santana, Rua da Paciência, Rua Eurycles de Mattos (acesso sob o viaduto), Av. Anita Garibaldi, Av. Vasco da Gama (1º retorno), Al. do Dique, (chegada Casa de Apostas Arena Fonte Nova).>

» Festa do Divino / Bando Anunciador – domingo (1º)>