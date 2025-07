FOGO

Incêndio no Comércio faz prédio desabar e fecha faculdade

Chamas foram registradas desde a noite da quarta-feira (16)

Wendel de Novais

Publicado em 17 de julho de 2025 às 07:37

Faculdade ficou sem aulas Crédito: Wendel de Novais/CORREIO

O incêndio que atinge quatro prédios no bairro do Comércio, em Salvador, desde a noite da quarta-feira (16) provoca grandes estragos do local. Os principais deles são o desabamento do Edifício Lâmpada, onde as chamas começaram, e o fechamento do prédio que abriga o Campus Comércio da Unijorge, onde há aulas de graduação presencial, semipresencial e à distância. >

Não há confirmação se a estrutura do prédio da universidade foi afetado até o momento, mas a edificação foi interditada por fazer fundo com os prédios atingidos pelo problema. Até às 7h30, os funcionários não puderam abrir o local que, temporariamente, tem aulas suspensas por conta do ocorrido. >

Engenheiro da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Antônio Figueiredo conta que as chamas começaram pouco antes da meia noite. “Começou no prédio da Lâmpada na parte de cima e o fogo se alastrou por toda a estrutura de madeira. Por conta do fogo, a estrutura, inclusive, registrou um desabamento. Em seguida, passou para o Edifício Pernambuco e, por fim, passou para dois prédios na parte do fundo”, explica o engenheiro. >

Além da Codesal, o Corpo de Bombeiros e a Guarda Civil Municipal (GCM) acompanham a situação. Os outros três prédios afetados são uma edificação que abriga a loja Só Utilidades e o Edifício Sílio Pedreira, além de um prédio ao laod esquerdo, sem nome. Os dois, inclusive, apresentam muita fumaça e estalos referente às chamas que são registradas no local. Sobre a faculdade, em específico, Antônio Figueiredo afirma que precisa haver uma fiscalização no local.>