VINGANÇA?

Vídeo de 'chá revelação de traição' vai parar na Justiça; ex pede R$ 100 mil por danos morais

Após ter infidelidade exposta durante chá revelação, agricultor move ação contra ex-companheira por danos morais

O vídeo de um “chá revelação” que terminou com uma denúncia pública de traição ganhou repercussão nacional, e agora se transforma em um caso judicial. Rafael Eduardo Schemmer, de 27 anos, entrou com uma ação civil contra sua ex-companheira, Natália Kank, após ter sua vida pessoal exposta nas redes sociais. No processo, que corre em segredo de Justiça, o agricultor solicita uma indenização de R$ 100 mil por danos morais. As informações são do jornal Folha de S. Paulo. >