VIRALIZOU

Homem exposto por traição em chá revelação se pronuncia: 'Vou assumir as consequências'

Rafael Schemmer quebra o silêncio após vídeo da esposa, Natália Knak, viralizar com mais de 30 milhões de visualizações

“Estou aqui para assumir as consequências e as responsabilidades pelos meus atos. Mas peço, do fundo do coração, que todos tenham um pouco mais de consciência. Enquanto muitos riem da situação, fazem piadas e criam memes, outras pessoas estão passando por momentos extremamente dolorosos”, declarou Rafael, em nota enviada ao G1.>