Regina Duarte detona nova versão de 'Vale Tudo': 'Traição aos atores'

Aos 78 anos, atriz reclama de falta de memória e alfineta versões modernas de clássicos da TV

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de julho de 2025 às 13:31

Regina Duarte Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A atriz Regina Duarte, de 78 anos, abriu o coração sobre o atual momento de sua carreira e revelou que não tem mais interesse em retornar de forma fixa às novelas. Em entrevista ao canal de Cátia Fonseca no YouTube, a eterna "Namoradinha do Brasil" disse que só aceitaria voltar para papéis curtos ou em produções escritas por Manoel Carlos, autor com quem tem profunda ligação artística. >

“Eu passei dos 14 aos 75 anos decorando texto. Sei que hoje tem ponto eletrônico, sei que eu daria conta, mas gostaria de fazer algo rápido, uma participação especial, quatro, oito, no máximo 12 capítulos”, afirmou. A veterana também admitiu que sua memória já não é mais como antes, o que pesa na decisão de não aceitar compromissos longos.>

No entanto, ela fez uma exceção: “Se for o Maneco [Manoel Carlos], eu não pestanejo. Falo ‘conte comigo’. Ele tem um entendimento muito raro do ser humano”, elogiou, deixando clara sua admiração pelo autor de sucessos como Laços de Família e Mulheres Apaixonadas.>

Regina está afastada das novelas desde Tempo de Amar (2017) e deixou a Globo em 2020 para assumir um cargo no governo do então presidente Jair Bolsonaro (PL). Sua última aparição no canal foi em abril de 2024, no especial comemorativo Show 60 Anos.>

A atriz também aproveitou a entrevista para criticar os recentes remakes de novelas consagradas, como a nova versão de Vale Tudo. Regina viveu a icônica personagem Raquel na trama original e não gostou de ver a história sendo recontada.>

“Quando falam remake, é uma coisa que fez sucesso lá atrás e está sendo refeita agora. Eu acho uma traição aos atores. Uma coisa que não deu muito certo, ok, quer refazer e aprimorar. Mas uma produção que foi bem feita, com 100% de audiência? Ah, gente…”, lamentou.>

Segundo ela, mexer em histórias já consagradas é desrespeitoso com os profissionais que deram vida à obra original. “É falta de consideração com o impacto cultural da época”, completou.>