POLÊMICA

Larissa Manoela rebate piada do 'Fantástico' e Maísa sai em defesa: 'Rivalidade onde não existe'

Atrizes criticaram insinuação de disputa no quadro “Isso a Globo Não Mostra”

Larissa Manoela e Maísa Silva se pronunciaram nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (14) após uma piada exibida no quadro “Isso a Globo Não Mostra”, do Fantástico, sugerir que o público preferia uma à outra. A insinuação de rivalidade entre as atrizes, que têm uma longa amizade e respeito mútuo, gerou revolta entre os fãs e um posicionamento firme de ambas. >

Na edição do último domingo (13), o programa exibiu uma cena de Êta Mundo Melhor!, em que Estela, personagem de Larissa, recebia flores acompanhadas de um bilhete. A edição do quadro, em tom humorístico, inseriu uma mensagem falsa no cartão: “Prefiro a Maísa”. Na sequência, a personagem de Larissa reage com raiva e destrói o buquê.>