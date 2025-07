NOSTALGIA

Quais são os filmes mais reprisados da Sessão da Tarde? Alguns passaram mais de 15 vezes

Clássicos como “Curtindo a Vida Adoidado” e “Ghost” lideram a lista dos longas mais exibidos

A Sessão da Tarde, tradicional faixa de filmes da TV Globo, completou 50 anos de história e segue sendo um dos maiores símbolos da televisão brasileira. Exibida de segunda a sexta, a sessão se tornou sinônimo de nostalgia, diversão em família e uma verdadeira vitrine de clássicos do cinema. >

Segundo Gabriel Jacome, diretor de conteúdo da emissora, a Globo transmite cerca de 240 filmes por ano, com uma curadoria cuidadosa voltada para tramas universais, personagens marcantes e temas em sintonia com a sociedade atual.>

Mas afinal, quais são os filmes que mais passaram na Sessão da Tarde? A emissora divulgou uma lista com os campeões de reprises – e os títulos não surpreendem os fãs mais assíduos.>

Esses clássicos do cinema brasileiro também ultrapassaram a marca de 10 exibições.>

A primeira exibição da Sessão da Tarde foi ao ar no dia 4 de março de 1974, às 15h, substituindo a "Sessão de Férias". Curiosamente, naquela estreia, o público de São Paulo assistiu ao drama italiano Oito e Meio (1963), enquanto os cariocas acompanharam a comédia americana Os Perigos de Paulina (1967).>

Mesmo com as transformações do entretenimento, a sessão continua firme: só em 2023, o longa 'Como Eu Era Antes de Você' liderou a audiência, sendo visto por mais de 23 milhões de pessoas.>