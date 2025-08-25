NOVELA DAS 6

Êta Mundo Melhor!: Celso desiste de revelar falcatruas e Estela toma decisão nesta segunda (25)

O capítulo de hoje traz viradas, chantagens e novos conflitos que movimentam a trama de Walcyr Carrasco

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 05:00

Estela (Larissa Manoela) e Celso (Rainer Cadete) Crédito: Reprodução/TV Globo

A novela das seis da TV Globo promete fortes emoções no capítulo desta segunda-feira (25). Em Êta Mundo Melhor!, Celso chega a afirmar a Candinho (Sergio Guizé) que revelará todos os erros do passado, mas acaba mudando de ideia após um reencontro com Estela. Os dois decidem ficar juntos, e o rapaz desiste de abrir o jogo com o primo.

Enquanto isso, Candinho consegue convencer Estela a impedir a partida de Celso, e a trama ganha mais tensão quando Tamires passa a chantagear o Comendador e esconde a mala de dinheiro de Ernesto. A situação se complica ainda mais quando Francine descobre a quantia em poder de Tamires.

Outro destaque do capítulo é Zé dos Porcos, que comemora o retorno da porca Jurema, trazendo momentos de leveza em meio ao clima tenso. Já Sabiá decide ir atrás de Ernesto, enquanto Estela procura Dita para pedir conselhos sobre seu relacionamento e as revelações de seu passado.

Para aumentar as intrigas, Cunegundes arma mais uma de suas estratégias, tentando fazer Candinho acreditar que Dita ainda mantém laços com Quincas.

Nos relacionamentos, Candinho convida Dita para sair, e Tamires pressiona o Comendador, aumentando ainda mais o clima de tensão. Simbá se desculpa com Candinho, garantindo desconhecer informações sobre seu filho. Por fim, Celso decide se afastar de Estela e Anabela, enquanto Ernesto comunica a Zulma que eles serão sócios, e Celso revela a Candinho que voltará para o interior, marcando novos caminhos para a história.

