Enxaqueca: saiba quais alimentos aliviam e quais pioram as crises

Especialista lista 5 alimentos que ajudam a controlar as crises e 5 que podem piorar os sintomas

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 00:00

A escolha dos alimentos pode intensificar ou aliviar a enxaqueca Crédito: Imagem: shisu_ka | Shutterstock

Dores latejantes, sensibilidade à luz e ao som, náuseas e dificuldade de concentração são alguns dos sintomas da enxaqueca — condição neurológica que atinge milhões de brasileiros. Embora os medicamentos sejam frequentemente usados para controlar as crises, a alimentação também exerce papel fundamental, podendo aliviar ou intensificar os sintomas.

Para auxiliar no manejo da enxaqueca, o médico da dor Dr. Felipe Brambilla lista cinco alimentos que ajudam a reduzir os sintomas e cinco que devem ser evitados. Confira

Aliados e vilões da enxaqueca

Segundo o médico, manter uma alimentação equilibrada, com horários regulares e boa hidratação , ajuda a prevenir desequilíbrios no organismo que favorecem o aparecimento das dores.

Entre os alimentos indicados para incluir na dieta ele lista:

Gengibre;

Peixes ricos em ômega-3 (como salmão e sardinha);

Vegetais verdes escuros (espinafre, couve);

Sementes e oleaginosas (chia, linhaça, castanhas);

Água (hidratação constante é fundamental).

Por outro lado, também é importante ficar atento a alguns vilões, cujas substâncias químicas e estimulantes podem afetar o sistema nervoso, como:

Queijos curados (parmesão, gorgonzola);

Embutidos (presunto, salame, salsicha);

Chocolate em excesso;

Café ou bebidas com muita cafeína;

Adoçantes artificiais (como aspartame).

A consulta com um especialista é fundamental para identificar o que realmente pode ajudar ou funcionar como gatilho para a enxaqueca Crédito: Imagem: Shutterstock

Consulte um especialista

O acompanhamento médico é essencial para avaliar cada caso. Por isso, antes de incluir ou cortar alimentos da dieta, busque orientação profissional para identificar o que realmente pode ajudar ou funcionar como gatilho no seu organismo.