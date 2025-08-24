Acesse sua conta
Êta Mundo Melhor!: confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 25 a 30 de agosto

A novela de Walcyr Carrasco promete fortes emoções, decisões difíceis e novas armações; confira o resumo completo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 05:00

Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor!
Candinho (Sergio Guizé) e Samir (Davi Malizia) em Êta Mundo Melhor! Crédito: Reprodução/TV Globo

A novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, promete movimentar ainda mais a trama entre os dias 25 e 30 de agosto. Intrigas, revelações inesperadas e disputas amorosas vão deixar os personagens em situações cada vez mais intensas.

  • Confira o resumo dos próximos capítulos:

  • Segunda-feira, 25 de agosto
    Celso confessa a Candinho que pretende revelar todas as armações que fez contra ele. Candinho, no entanto, convence Estela a impedir a partida do rapaz. Tamires pressiona o Comendador e esconde a mala de dinheiro de Ernesto. Celso e Estela decidem ficar juntos, e ele desiste de contar a verdade. Francine descobre o dinheiro escondido por Tamires. Zé dos Porcos comemora a volta da porca Jurema. Sabiá inicia buscas por Ernesto. Cunegundes manipula Candinho para que ele acredite que Dita continua envolvida com Quincas.

  • Terça-feira, 26 de agosto
    Cunegundes reforça sua versão de que Dita e Quincas estão juntos. Estela revela a Celso que já viveu com outro homem. Zé dos Porcos protege Jurema de Maria Divina e Medeia. Ernesto chantageia Zulma. Araújo ameaça demitir Alarico. Estela desabafa com Dita sobre sua decepção com Celso. Samir prepara a expulsão de Ernesto. Quincas procura Candinho.

  • Quarta-feira, 27 de agosto
    Quincas diz a Candinho que deseja reatar com Dita, mas o amigo exige que ele arrume um emprego. Estela admite a Dita que acreditou que Celso era seu grande amor. Tamires confronta Francine sobre o dinheiro. Lúcio se aproxima de Margarida. Celso desabafa com Candinho, que aconselha o primo a procurar Estela. A jovem, no entanto, não aceita suas desculpas. Cunegundes inventa para Dita que Candinho está ajudando Quincas a reconquistar a ex-mulher.

  • Quinta-feira, 28 de agosto
    Dita começa a desconfiar de Cunegundes. Asdrúbal alerta Candinho sobre a situação financeira da fábrica. Samir ouve Ernesto dizer que Zulma foi a responsável pela destruição da sala das crianças. Dirce elogia o trabalho de Estela. Tales anuncia Dita e Eneida como finalistas do concurso de rainha da rádio. Olga e Araújo se irritam com Celso. Quinzinho descobre que ainda é dono do sítio. Dita flagra Candinho conversando com Policarpo.

  • Sexta-feira, 29 de agosto
    Candinho pede que Dita se afaste, enquanto Asdrúbal o alerta. Ernesto sugere a Zulma um novo golpe contra Candinho. Sabiá convida Zenaide para sair. Margarida admite a Manoela que está dividida entre Lúcio e Asdrúbal. Medeia obriga Maria Divina a voltar a cozinhar. Anabela desaparece, e Estela pede ajuda a Celso. Zulma diz estar apaixonada por Candinho. Ernesto encontra Anabela, e Estela desmaia ao vê-lo.

  • Sábado, 30 de agosto
    Celso apoia Estela. Anabela confessa que sentiu medo de Ernesto. Aladin revela a Celso que Ernesto está escondido na casa de Zulma. Zulma tenta conquistar Candinho, mas Celso o alerta sobre a armadilha. Estela perdoa Celso, e os dois reatam. Zulma pensa em usar Zenaide e Sabiá contra Ernesto. Olímpia sabota o concurso da rádio para prejudicar Dita. Asdrúbal prepara uma surpresa para ajudá-la. Tamires permite que Dita se apresente no Dancing.

Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.

