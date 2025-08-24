Êta Mundo Melhor!: confira tudo o que vai rolar nos capítulos de 25 a 30 de agosto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de agosto de 2025 às 05:00
A novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, promete movimentar ainda mais a trama entre os dias 25 e 30 de agosto. Intrigas, revelações inesperadas e disputas amorosas vão deixar os personagens em situações cada vez mais intensas.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. A programação pode sofrer alterações conforme a grade da emissora.