FIM DE ANO

Filho de Ivete Sangalo participa de confraternização de Natal em Salvador

Marcelinho Sangalo compartilhou um registro do momento nas redes sociais

Alô Alô Bahia

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 09:34

Marcelo Sangalo Crédito: Reprodução

Marcelinho Sangalo, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, marcou presença em uma confraternização de Natal nesta sexta-feira (28), em Salvador. O jovem compartilhou um registro do momento nas redes sociais.

Segundo apuração do Alô Alô Bahia, o encontro aconteceu no apartamento de Mariane e Manoel Chaves, no bairro da Graça, e reuniu amigos próximos da família. Cynthia Sangalo também participou da celebração.

Neste domingo(30), Ivete se apresenta na capital baiana com o projeto Clareou. O show será no Wet, a partir das 16h30.