Filho de Ivete Sangalo participa de confraternização de Natal em Salvador

Marcelinho Sangalo compartilhou um registro do momento nas redes sociais

  Alô Alô Bahia

  Alô Alô Bahia

Publicado em 29 de novembro de 2025 às 09:34

Marcelo Sangalo
Marcelo Sangalo Crédito: Reprodução

Marcelinho Sangalo, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, marcou presença em uma confraternização de Natal nesta sexta-feira (28), em Salvador. O jovem compartilhou um registro do momento nas redes sociais.

Segundo apuração do Alô Alô Bahia, o encontro aconteceu no apartamento de Mariane e Manoel Chaves, no bairro da Graça, e reuniu amigos próximos da família. Cynthia Sangalo também participou da celebração.

Neste domingo(30), Ivete se apresenta na capital baiana com o projeto Clareou. O show será no Wet, a partir das 16h30.

Filhos de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Ivete Sangalo, daniel cady, marcelo cady, helena, marina, por Redes sociais
Daniel Cady corre com o filho Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador; fotos por Reprodução/Redes Sociais
Aniversário das gêmeas Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Marina e Helena subiram ao palco com Ivete por Marcos Cesar Lima/TV Globo
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Ivete entre as filhas, Marina e Helena por Reprodução/Instagram
Marina e Helena, filhas de ivete sangalo por Redes sociais
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo e Ivete Sangalo por Reprodução / Redes sociais
Marcelo e Ivete Sangalo por Redes sociais
Marina e Helena pousam por Reprodução/Redes Sociais
Marina e Helena Sangalo por Rerpodução
Daniel Cady, Ivete Sangalo e Marcelo por Reprodução
Filho de Ivete Sangalo, Marcelo, dá show na bateria durante apresentação no Tamanho Família por Isabella Pinheiro/Gshow
1 de 15
Ivete Sangalo, daniel cady, marcelo cady, helena, marina, por Redes sociais

