Filho de Ivete Sangalo participa de confraternização de Natal em Salvador

Alô Alô Bahia
Publicado em 29 de novembro de 2025 às 09:34
Marcelinho Sangalo, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, marcou presença em uma confraternização de Natal nesta sexta-feira (28), em Salvador. O jovem compartilhou um registro do momento nas redes sociais.
Segundo apuração do Alô Alô Bahia, o encontro aconteceu no apartamento de Mariane e Manoel Chaves, no bairro da Graça, e reuniu amigos próximos da família. Cynthia Sangalo também participou da celebração.
Neste domingo(30), Ivete se apresenta na capital baiana com o projeto Clareou. O show será no Wet, a partir das 16h30.
Filhos de Ivete Sangalo e Daniel Cady